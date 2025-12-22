Podemos sentencia a Sánchez y el PSOE: "Están muertos"

Uno de los titulares de la noche electoral en Extremadura fue el de la subida de Podemos: en medio de la aplastante derrota socialista, la victoria más ajustada de lo esperado del PP y la gran subida de Vox, Irene de Miguel exhibió su euforia por haber ganado tres escaños con más del 10% de los votos, un porcentaje que dobla al de 2023.

Con esos resultados, el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha sacado pecho de lo obtenido entre críticas durísimas al PSOE. En su comparecencia desde la sede de Podemos, Fernández ha tachado de "vergonzoso, lamentable y devastador" que el presidente Pedro Sánchez y el PSOE hayan obviado el "batacazo" electoral que han sufrido en Extremadura. "Están muertos", ha llegado a decir.

En opinión de Fernández, y a pesar de los resultados morados, lo ocurrido en Extremadura es "extraordinariamente preocupante", en alusión a que más de un 60 por ciento de los electores votaron por la derecha. La culpa, según el podemita, es del PSOE: ha señalado que PP y Vox no paran de crecer ante un PSOE "impotente e incapaz" de frenarlos. En su opinión, el Gobierno de España está echando al país "en brazos" de los de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal.

También ha aludido Fernández a los recientes escándalos de acoso sexual e inacción del partido conocidos en los últimos días y a la corrupción que no cesa. En su opinión, tanto este "machismo" en las filas socialistas, como las tramas, la "inacción" social y su "incapacidad" para dar respuestas a los problemas de la gente, están convirtiendo al Ejecutivo de coalición "en una fábrica para la derecha y la ultraderecha".

"Arrasados" por la derecha

"Creo que Pedro Sánchez y el PSOE no están entendiendo absolutamente nada", ha denunciado Fernández, como lo demuestra, ha dicho, el hecho de que, en su comparecencia desde Moncloa, el presidente del Gobierno no haya hecho "ni un mínimo análisis", no haya mencionado "ni una sola palabra" acerca del "batacazo" electoral de los socialistas y de la "tremenda" abstención registrada en Extremadura. "Es infame, vergonzoso, lamentable y devastador", ha insistido.

Y dado que, según ha insistido, Sánchez "no va a hacer nada" para paralizar el creciente apoyo a la derecha y la ultraderecha, Fernández ha llamado a seguir el camino marcado por Unidas en Extremadura y a "fortalecer" a la izquierda "transformadora", según la ha definido.

"O hay una izquierda fuerte, o vamos a ser arrasados por la ultraderecha", ha advertido Fernández, prometiendo que Podemos pondrá a la izquierda en pie.