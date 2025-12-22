Revilla asegura recibir mensajes de Feijóo por SMS "que parecen en clave"

Miguel Ángel Revilla ha afirmado este sábado en el programa laSexta Xplica que ha recibido varios mensajes de texto atribuidos a Alberto Núñez Feijóo cuyo contenido, según ha explicado, no logra descifrar y que considera enviados por error. Según Revilla, se trata de mensajes que "parecen en clave" y que no encuentra "racionales".

Durante su intervención en el espacio presentado por José Yélamo, el expresidente de Cantabria ha explicado que los mensajes no le llegan a través de aplicaciones de mensajería instantánea, sino mediante SMS. Según ha relatado, al revisar su teléfono aparece de forma expresa la identificación del remitente con el nombre del líder del Partido Popular.

Revilla ha señalado que no quiere mostrar los mensajes en pantalla por considerar que sería "indiscreto", sin embargo sí ha descrito el contenido de ellos. De acuerdo con lo que ha señalado en la cadena, el texto incluía expresiones que, a su juicio, carecen de sentido fuera de un contexto concreto y que no consigue interpretar de forma racional. "Viene la tangana por la puerta de atrás. Por delante sale, y el otro entra", decía uno de los mensajes según ha relatado Revilla.

En el plató de La Sexta, el exdirigente cántabro ha sostenido que no se trataría de un mensaje dirigido a él, sino de una comunicación que Feijóo habría enviado por equivocación a un destinatario distinto. En ese sentido, ha apuntado a la posibilidad de que exista un código compartido entre el líder del PP y otra persona que sí sabría interpretar ese tipo de mensajes.

Mensajes "que no encuentro racionales"

Revilla ha insistido en que el contenido de los SMS le resulta incomprensible. Según ha explicado, en una ocasión respondió al remitente para advertirle de que no entendía lo que le estaba diciendo. "Un día le dije que no entendía nada, y me contestó con que se había confundido", ha asegurado el expresidente cántabro.

Revilla ha reiterado ante las cámaras que no es un episodio aislado, sino que ha ocurrido más de una vez. Aun así, restó importancia al asunto y evitó extraer conclusiones más allá de lo que él mismo dijo percibir: mensajes redactados de una forma que parece responder a una clave compartida entre terceros.

Durante su intervención, Revilla se ha dirigido directamente a Feijóo mirando a cámara para pedirle que dejara de enviarle comunicaciones de ese tipo. "Feijóo, si me estás escuchando, me llegan cosas que no entiendo", ha dicho. Según ha expresado, los mensajes le llegan con un contenido que no logra comprender "lo mire por donde lo mire".

Hipótesis de Revilla sobre el origen del error

En su análisis, Revilla ha planteado que el uso de ese lenguaje podría responder al temor a que los mensajes privados del líder del Partido Popular se hagan públicos. En este contexto, ha sugerido que algunas personas podrían optar por expresarse de forma críptica para evitar interpretaciones externas.