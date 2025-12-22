Sánchez coloca a Milagros Tolón en Educación y hace portavoz a Elma Saiz sin alusiones a la catástrofe extremeña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes a las 8.30 de la mañana en Moncloa para anunciar los cambios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, candidata en Aragón en las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de febrero. En una brevísima declaración, el presidente ha agradecido su trabajo a Alegría y ha anunciado que Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo será la nueva ministra de Educación.

Por otro lado, la tarea de portavoz del Gobierno recaerá en Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El presidente no ha hecho mención alguna a las elecciones en Extremadura y al dramático resultado de su partido en la región, donde María Guardiola ganó quedándose lejos de la mayoría absoluta en medio de una debacle aún mayor de la esperada para la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa por el enchufe al hermano del presidente, David Sánchez.

Sólo ha señalado que el Ejecutivo afronta esta segunda mitad de la legislatura "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas" tras esta incorporación. El Gobierno, ha dicho, está dispuesto a "pelear" para lograr sacar adelante sus iniciativas, y a hacerlo "con voluntad de diálogo" y con "humildad". "Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha aseverado el presidente, que con estos anuncios deja claro que no acata la petición de Sumar de cambios más profundos. Tras los breves apuntes sobre Tolón y Saiz, Sánchez se ha despedido con un "felices fiestas" sin hacer referencias a las urnas.