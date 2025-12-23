La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Leire Díez, Antxón Alonso y del expresidente de la SEPI

La Audiencia Nacional ha acordado el bloqueo de las cuentas de la exmilitante del Partido Socialista Leire Díez, del empresario Antxón Alonso y del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, dentro de la investigación sobre la presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos. Esta medida ha sido ratificada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, según Europa Press.

Este bloqueo de cuentas fue adoptado por Antonio Piña, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 debido a que estaba de guardia. Posteriormente, la causa recayó en Pedraz después del reparto.

Los tres fueron detenidos a principios de diciembre por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones. Los tres acudieron a la cita el pasado 13 de diciembre en la Audiencia Nacional donde Leire Díez y Antxón Alonso se acogieron a su derecho a no declarar mientras que Vicente Fernández contestó a todas las partes.

El juez Antonio Piña decretó la libertad con medidas cautelares para los tres que incluían la retirada de pasaportes y comparecencias quincenales en sede judicial.

Como ya publicó Libertad Digital, los tres investigados integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas.