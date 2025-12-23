María Jesús Montero refrendó personalmente el rescate de Air Europa y Plus Ultra a través de la SEPI

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, refrendó personalmente el rescate de Air Europa y Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano avaló en abril de 2024 en un informe la limpieza del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas. El citado informe del Tribunal de Cuentas recibió un escrito de alegaciones firmado por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

Libertad Digital publica un escrito firmado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero en el que valida personalmente las alegaciones presentadas por la presidenta de la SEPI sobre el rescate de las compañías ante el tribunal de Enriqueta Chicano:

En fecha 3 de abril de 2024 tuvo entrada en el Gabinete de la Ministra de Hacienda correo electrónico del Tribunal de Cuentas, mediante el cual se remitió el Anteproyecto de informe de fiscalización de la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo público temporal del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, F.C.P.J., junto con el oficio del Departamento del sector público fundacional y empresarial y de otros Entes Públicos, comunicando la puesta a disposición del citado anteproyecto al objeto de formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimaran pertinentes. A la vista del contenido del informe, y en relación a la parte del anteproyecto que afecta a este Ministerio de Hacienda, el pasado lunes 15 de abril la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) remitió a ese Tribunal de Cuentas escrito de alegaciones con firma electrónica de la misma fecha, junto con un documento anexo de alegaciones. Por lo tanto, este Ministerio de Hacienda se remite a las alegaciones formuladas por SEPI en el citado escrito. La Vicepresidenta Primera del Gobierno

y Ministra de Hacienda

Fdo.: Mª Jesús Montero Cuadrado

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Aldama sobre el papel de Montero en el rescate de Plus Ultra

Precisamente, el empresario Víctor de Aldama se refirió la semana pasada al rescate de Plus Ultra durante el programa Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro. Según su testimonio, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en el Ministerio de Transportes y se reunió con José Luis Ábalos mientras él, junto a Koldo García, escuchaban parte de la conversación en el "despacho colindante". "Esa conversación fue para decirle que tenía que rescatar Plus Ultra" y "Ábalos se niega rotundamente" durante una "conversación acalorada".

Según Aldama, Zapatero le dijo a Ábalos que "no es algo que te pida yo, sino que te lo pide el presidente", y Ábalos contestó que él hablaría con Sánchez. Tras la marcha de Zapatero, Ábalos salió "muy enfadado, o más bien como disgustado". Le dijo a Koldo "no doy crédito" y procedió a llamar a Sánchez. Posteriormente, Ábalos le explicó que Zapatero había ido a "pedirle cosas", entre ellas el rescate de Plus Ultra, y el presidente le contestó que "tenía que rescatarla", que había que "hacer lo que sea".

Días más tarde el ministro contó que los técnicos de Transportes decían que el rescate "no se sostenía" y volvió a llamar a Sánchez para contarle que el informe "salía negativo". El presidente, sin embargo, le volvió a decir que "hay que rescatar Plus Ultra sí o sí". Según Aldama, lo que hizo Ábalos fue llamar a María Jesús Montero, que según Aldama tenía "pasión" por Ábalos. Ella le dijo a Ábalos, relata Aldama, "no te preocupes, José, yo me encargo de la SEPI y vamos a ayudar".

El aval del Tribunal de Cuentas de Chicano

Tal y como publicó LD, el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano avaló en 2024 la limpieza del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Ejecutivo socialista lleva meses defendiendo el rescate de estas compañías utilizando como coartada el dictamen del tribunal de Chicano.

Según el informe del tribunal sobre el rescate de Air Europa y Plus Ultra, "de las comprobaciones realizadas sobre todos los expedientes tramitados por el Fondo se concluye que en la concesión de las ayudas del FASEE los órganos de gestión y de decisión aplicaron un procedimiento adecuado para los fines que su normativa exige".

