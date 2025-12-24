Ábalos pide al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular en el caso de las mascarillas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que un jurado popular le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital. La defensa del exministro ha pedido que se dejen sin efecto "los Autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral y se dicte Auto de incoación de procedimiento de jurado, señalando comparecencia de imputación".

El escrito de la defensa argumenta que el delito de cohecho, tráfico de influencias y malversación "son propios del enjuiciamiento por Tribunal de Jurado" y añade que solo hay dos delitos en el escrito de acusación "que no son propios del conocimiento del jurado": el de organización criminal y el del uso de información privilegiada.

De igual manera, la defensa de Ábalos recuerda que este es aforado ante el Tribunal Supremo por lo que corresponde su enjuiciamiento en este órgano "pero mediante jurado popular".

"La Ley Orgánica 5/1995, en su artículo 2.1, establece con claridad meridiana que el Tribunal del Jurado se constituirá en el ámbito de la Audiencia Provincial o, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado", añade el escrito.

Además, la defensa de Ábalos señala el caso del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps. "Por Auto de fecha 21 de abril la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para el conocimiento de esos hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir", argumenta.