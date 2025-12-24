Resumen del 2025 de Casa Real para el mensaje de Navidad del Rey
Recogemos la selección de imágenes que ha hecho Casa Real para ilustrar el mensaje de Navidad del Rey.
El Rey Felipe VI en su mensaje de Navidad de este año
Primera visita oficial de la Princesa Leonor a Navarra los días 26 y 27 de septiembre de 2025 junto a los Reyes, para reforzar su vínculo como Princesa de Viana. Visitó Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre, Olite y Tudela, donde rindió homenaje a los primeros reyes navarros y conoció lugares históricos como el castillo de Olite
La Familia Real, incluyendo a la Infanta Sofía, visitó Valdesoto (Siero, Asturias) el 25 de octubre de 2025, cuando fue reconocido como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, para entregar el galardón, celebrar sus tradiciones y compartir una jornada festiva y cultural con sus vecinos.
La Reina Letizia, junto al Rey Felipe VI, visitó Brañosera (Palencia) este año para conmemorar el 1.200 aniversario de su Carta Puebla, el fuero municipal más antiguo de España, un evento simbólico del municipalismo español.
El Rey Felipe VI presidió en Móstoles el CongresFest, acto central del Tour del Talento 2025 de la Fundación Princesa de Girona el 9 de junio, clausurando la iniciativa que recorrió España para fomentar el talento joven.
El pasado mes de mayo, los Reyes Felipe VI y Letizia visitaron la localidad cacereña de Guadalupe. Una visita muy esperada que reafirmó su vínculo con Extremadura y el histórico Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, donde fueron recibidos con gran entusiasmo por los vecinos y autoridades.