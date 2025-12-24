Resumen del 2025 de Casa Real para el mensaje de Navidad del Rey

2 / 6

Primera visita oficial de la Princesa Leonor a Navarra los días 26 y 27 de septiembre de 2025 junto a los Reyes, para reforzar su vínculo como Princesa de Viana. Visitó Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre, Olite y Tudela, donde rindió homenaje a los primeros reyes navarros y conoció lugares históricos como el castillo de Olite