Ferraz coloca a un hombre de Sánchez al frente de la gestora en Extremadura

Tras la catástrofe del 21-D para el PSOE en Extremadura, y la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, Ferraz ha movido ficha para controlar la gestora que coordinará al PSOE en la región hasta que se celebre el congreso regional extraordinario.

Según difundió el PSOE en Nochebuena, la gestora estará presidida por el actual delegado del Gobierno en Extremadura y exalcalde de Don Benito, José Luis Quintana Álvarez. Quintana es un hombre muy cercano a Pedro Sánchez, quien se aseguraría así tener al frente del partido extremeño a una persona de su máxima confianza días después de que Rodríguez Ibarra lanzara la idea de una abstención para permitir gobernar a Guardiola que choca con el discurso de Ferraz pero que estaría ganando adeptos.

Como vocales, el PSOE ha designado a María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

El PSOE señala que, a partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo de la formación extremeña, así como de convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional en el congreso extraordinario.