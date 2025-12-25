Menú
Las reacciones: elogios en el PP a un "brillante" discurso del Rey, silencio de PSOE y Vox y un cuadro de Lenin

Numerosos elogios al monarca nada más pronunciar su discurso, que ha recibido también las habituales críticas de Podemos y ERC.

Libertad Digital
El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena. | EFE

Nada más emitirse el discurso de Navidad del rey Felipe VI, una reivindicación de los valores de la Transición con el aviso de que "la convivencia no es un legado imperecedero" sino una "construcción frágil", muchos políticos han utilizado las redes sociales para una primera reacción.

Las valoraciones más numerosas han sido las de los principales dirigentes populares. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que suscribe "las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy". Isabel Díaz Ayuso, mientras, ha respondido con varios extractos destacados del discurso, los dedicados al valor de la convivencia y la necesidad de que todos colaboren en su "cuidado". "Gran discurso", ha señalado, mientras, Cuca Gamarra, celebrando que apele al "coraje de la transición".

Otros barones autonómicos también se han sumado a las valoraciones. Juanma Moreno ha señalado que "es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe". Jorge Azcón ha celebrado un "brillante y acertadísimo discurso, un canto a la convivencia democrática y a nuestra ejemplar Transición". María Guardiola ha destacado de sus palabras que "el proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión". Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha señalado que comparte "su reflexión".

Mientras PSOE y Vox guardan silencio, y tampoco se pronuncia Pedro Sánchez, las críticas han venido, como era previsible, de nacionalistas y extrema izquierda. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha descolgado con la publicación de una imagen de Lenin celebrando la revolución que supuso además de décadas de terror en Rusia, la ejecución de los zares. "Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después", dice el nacionalista al publicar el cuadro "Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny".

Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al Rey de ser "el más extremista y el más radical" durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalidad Francesc Macià. Tras señalar que no escuchó el discurso, ha tachado de "surrealista que apele a acabar con los extremismos y la crispación cuando ha sido el más extremista y el más radical contra la convivencia democrática cuando Catalunya ha querido expresar en las urnas su voluntad popular", en referencia al 1-O y al discurso del monarca entonces, que aún escuece en el nacionalismo.

Podemos: "Ideas rancias" y Franco

Desde Podemos, Ione Belarra ha atacado al monarca señalando que "el rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy". Similares palabras ha publicado su compañera Irene Montero: "El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la "transición modélica" o el discurso "Campofrío" de la polarización. La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal".

En Sumar tampoco ha gustado el discurso. Verónica Martínez Barbero, portavoz en el Congreso, ha señalado que "otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".

