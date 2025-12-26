Dos personas fallecen en un incendio en una vivienda de La Matanza de Acentejo

Una nueva tragedia provocada por un incendio en una vivienda se ha producido en el municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo, donde un hombre y una mujer han sido localizados inconscientes en su domicilio, que resultó completamente afectado por las llamas.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a recibirse las primeras llamadas en el 112 alertando del incendio. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de Tenerife, que lograron sacar a las dos personas de la vivienda, ya inconscientes, antes de centrarse en la extinción del fuego.

Cuando ambos fueron evacuados, se encontraban en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios desplazados al lugar intentaron reanimarlos, aunque no pudieron revertir la situación y finalmente se confirmó el fallecimiento de las dos personas.