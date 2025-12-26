El discurso del Rey rompe su tendencia a la baja con casi seis millones de espectadores

Según datos facilitados por Kantar, el duodécimo discurso del Rey en Nochebuena registró una audiencia media de 5.921.000 espectadores y un 65,7% de cuota de pantalla en el conjunto del total de las 29 cadenas que emitieron el discurso en directo, lo que supone 13.000 espectadores más respecto al año anterior. El número de espectadores únicos del discurso fue de 6.704.000, lo que representa un 14,7% de la población de España.

La cadena que congregó una mayor audiencia para seguir el mensaje del Rey volvió a ser La 1 de RTVE (con 2.171.000 de espectadores y 24,1% de cuota), seguida de Antena 3 (con 1.468.000 de espectadores y 16,3% de cuota), Telecinco (con 536.000 de espectadores y 5,9% de cuota), La Sexta (con 344.000 de espectadores y 3,8% de cuota) y Cuatro (con 324.000 de espectadores y 3,6% de cuota)

Los grupos sociodemográficos donde el mensaje navideño consigue mejor cuota de pantalla son las mujeres (67,1% de cuota), 13 a 24 años (66,4%) y mayores de 75 años (73,5%).

Con estos datos, el mensaje navideño del Rey rompe su tendencia a la baja desde 2020, cuando logró, en plena pandemia, más de diez millones de espectadores. Desde entonces, la audiencia de los mensajes ha caído año tras año hasta este leve repunte. En el conjunto de los mensajes de Felipe VI, el de este año ha sido el tercero menos visto, tras el de 2016 y el del año pasado, informa Barlovento Comunicación.

Por comunidades, el mensaje del rey firma sus cuotas más altas en Murcia (81,4%), Castilla-La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Castilla y León (76%), Madrid (75,6%), Comunidad Valenciana (74,3%), Asturias (72,6%), Galicia (70%) y Andalucía (66,4%). Cataluña y País Vasco fueron los que menos lo siguieron, con cuotas del 40 y 47%, respectivamente.

El consumo total de televisión en la franja de la emisión del mensaje de Nochebuena fue de 9.012.000 espectadores, 453.000 espectadores menos en comparación con el año pasado.