El Gobierno se apropia del discurso del Rey y dice que "el extremismo no es sólo Vox", sino también Feijóo y Ayuso

Continúan las reacciones al discurso del Rey, celebrado por el PP y criticado con furia por el nacionalismo y también por Podemos o Sumar. El Gobierno no se pronunció este miércoles pero hoy su portavoz, Elma Saiz, se ha referido al mensaje en una entrevista en TVE. Según Saiz, el discurso, en el que el Rey reivindicó los valores de la Transición y reclamó "ejemplaridad" en un año convulso, fue "elegante y valiente" y elogió "esa referencia al peligro de los extremismos", que en su interpretación aludía en exclusiva a la derecha.

Saiz fue más allá y hablando de "ese peligro" para la "convivencia" del que habló el Rey recordó los resultados de las elecciones en Extremadura, desastrosas para el PSOE, donde fueron superados incluso por Vox en algunos grandes municipios. "Hay quien abre la puerta de las instituciones a quienes quieren socavarlas", avisó en alusión a la ganadora, María Guardiola.

La también ministra de Migraciones y Seguridad Social puntualizó que "el extremismo no es solo el de Vox sino también el del señor Feijóo, que miente a las víctimas de la Dana, el del señor Albiol, que en diciembre de manera inhumana" deja a inmigrantes "dormir en la calle" o "el de Ayuso, que está fagocitando la sanidad pública a través de la privada". "El extremismo no es solo Vox sino también el PP", precisó Saiz.

Preguntada por Silvia Intxaurrondo por esa petición de "ejemplaridad" que hizo el monarca, y por si se daban por aludidos, Saiz se limitó a decir que la corrupción "hace daño al conjunto de la sociedad" y que para ella "es un compromiso diario la rendición de cuentas".

Sobre lo que les afecta, habló de "casos aislados" y dijo que "nadie está exento de que aparezcan". "Lo importante es que se actúe con contundencia y con rapidez", afirmó Saiz sobre la actuación del Gobierno mientras se acumulan los escándalos en torno al sanchismo y al propio presidente.