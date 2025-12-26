Indignación por el 'mensaje navideño' del Ministerio de Bolaños: "Felicitamos a la comunidad cristiana en este día"

"Felicitamos a la comunidad cristiana en este día en el que conmemora el nacimiento de Jesús, un momento para compartir deseos de paz, alegría y bienestar para todos y todas. ¡Feliz Navidad!". Este fue el mensaje que el 25 de diciembre se publicó en la cuenta oficial en X, antes Twitter, del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños.

Un mensaje al que reaccionaron con indignación cientos de usuarios de esta red social, también dirigentes políticos del PP, como Ester Muñoz. "Bolaños es un provocador nato. Está en su casa partiéndose la caja viendo las respuestas y comentarios a este twit. En fin… cada vez queda menos para que se parta de risa él sólo sin usar medios públicos que son de todos", escribió la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados.

"’A la comunidad cristiana’, como quien felicita a la comunidad china o a los Hare Krishna. Qué peña ridícula", comentó por su parte Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. No fue el único diputado del grupo presidido por Isabel Díaz Ayuso que salió a replicar el mensaje del Ministerio. También Pedro Corral o Ismael Sirio López. "La ‘comunidad cristiana’, y lo dicen con la Cruz en el avatar del Ministerio. Bolaños nunca decepciona", señaló el primero. "España no tiene una ‘comunidad cristiana’: tiene historia, cultura, arte, tradiciones y hasta gastronomía cristiana. Hablar de comunidad cristiana no es neutral. Es una forma artificial de presentar como minoritario lo que es históricamente mayoritario y constitutivo del país", apuntó el segundo.

Junto a ellos, decenas de personas criticaron este mensaje del Ministerio de Bolaños. "‘La comunidad cristiana’, como si fuéramos una minoría religiosa. Qué vergüenza", lamenta una de ellas. "‘La comunidad cristiana’ como si los que celebramos la Navidad en España fuésemos una minoría étnica. Es tan triste estar gobernado por gente que te odia", se lamenta otra.

El del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se une así a otros mensajes polémicos de los últimos días que despertaron numerosas críticas, como el publicado por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que arremetía contra las luces navideñas del centro de la capital.