El empresario Javier Pérez Dolset ha solicitado al juez que no admita como acusaciones en la causa por la que está investigado, caso cloacas del PSOE, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así se desprende de un escrito en el que el empresario argumenta que a ninguna de estas tres personas se las puede considerar como "perjudicado" en la causa en la que se investiga el presunto ofrecimiento de favores judiciales a cambio de información comprometida contra mandos de la UCO como Balas y la Fiscalía Anticorrupción.

De esta manera, Dolset se suma a la Fiscalía para oponerse a la personación de Ábalos y Koldo, al entender que en esta causa no se están investigando hechos que les afecten. Además, el empresario ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que estime el recurso presentado por Leire Díez y que se revoque la personación ya acordada de Víctor de Aldama y del magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Sobre el teniente coronel Antonio Balas, Dolset ha argumentado que en una eventual declaración "nada puede aportar a los hechos pues no tiene conocimiento directo de los mismos, más allá", insiste, "de las menciones en prensa que de él se han hecho".

Leire Díez y Pérez Dolset

El pasado mes de noviembre Zamarriego tomó declaración a la exmilitante socialista y al empresario como investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En las declaraciones, a las que tuvo acceso Libertad Digital ambos reconocieron la existencia de un archivo central desde el que trabajaba la cloaca, que estaba ubicado en la plataforma Drive de Google.

En junio de este año LD publicaba una captura de la pantalla del contenido que se almacenaba en este Drive y entre los nombres que allí figuraban se encontraba el de Leire Díez. Otros documentos estaban asignados a JP, que coincide con las iniciales del nombre y primer apellido de Javier Pérez Dolset. En este servicio de almacenamiento en la nube se encontraban archivos sobre la UCO, sobre Luzón (el fiscal jefe de Anticorrupción), o el juez Peinado.