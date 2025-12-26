Sánchez hace un "house tour en plan Isabel Preyler" y le responden: "El próximo en Soto del Real"

Entre efectos, rótulos y risas enlatadas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha grabado un nuevo vídeo de Tik Tok mostrando una estancia del Palacio de la Moncloa "en plan Isabel Preysler".

Sánchez, cada vez más volcado en esta red social en su búsqueda del voto joven, y mientras limita sus explicaciones sobre los escándalos, protagoniza un breve vídeo en el que enseña "la sala del reloj", en la que, dice, "pasaron muchas cosas al principio de la democracia", apuntando que ahí celebraron sus Consejos de Ministros Adolfo Suárez y Felipe González, "en sus primeros años".

Como un influencer más, Sánchez anima a que le dejen comentarios y que los usuarios le digan si les apetece que enseñe "otras partes" de la Moncloa.

Entre mensajes de ánimo al presidente, se cuelan otros de usuarios que le avisan de que el próximo house tour que haga será de Soto del Real, la prisión donde ya están Koldo y José Luis Ábalos.