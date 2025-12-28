Nuevo desprecio de Marlaska a la Policía y a la Guardia Civil: no cobran la paga extra de Navidad completa

La Policía Nacional y la Guardia Civil no están recibiendo la totalidad de la paga extra de Navidad que les corresponde y que se encuentra regulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Serafín Giraldo, secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP) ha explicado a Libertad Digital los reclamos de su organización. "Lo que va a hacer la UFP es reclamar la totalidad de la paga extra incluidos los complementos". De igual manera, Giraldo ha explicado que desde la UFP se basan en el hecho de que la Ley del EBEP está por encima del Real Decreto 950/2005. "Sobre esa base legal es sobre la que vamos a iniciar la reclamación", explica Giraldo.

🚨REGALO NAVIDEÑO DE LA UFP A LA ADMINISTRACIÓN🚨 🧑‍⚖️Denuncia administrativa y judicial reclamando el cobro de la totalidad de la PAGA EXTRA. #UFPcontigo pic.twitter.com/Z0IEglPyXD — UFP (@ufpol) December 24, 2025

"Hemos iniciado el trámite administrativo obligatorio previo a la vía judicial con el objetivo de reclamar un derecho que corresponde a todos los policías: el cobro íntegro de las pagas extraordinarias, incluyendo la totalidad de las retribuciones complementarias que legalmente deben integrarlas", señalan desde la UFP.

De igual manera, desde esta asociación han remarcado que las pagas extraordinarias son un derecho recogido por la ley y no forman parte de una suerte de "concesión" o "gratificación". La ley mencionada anteriormente señala en su artículo 22.4 que "las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24".

La asociación menciona que en sentencias recientes del Tribunal Supremo han considerado que algunos complementos relacionados con las condiciones de trabajo, como la nocturnidad o el hecho de trabajar en días festivos, "tienen naturaleza de retribución ordinaria, y no extraordinaria o puntual". Por tanto la UFP considera que las condiciones de trabajo "estructurales" forman parte de las retribuciones ordinarias y por consiguiente deberían abonarse en las pagas extraordinarias.

El conflicto por el que los agentes de policía no estarían recibiendo la paga extraordinaria tiene su origen en el Real Decreto 950/2005 sobre las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este decreto se establece en su artículo 4 que las retribuciones complementarias se dividen en: complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. El complemento específico se divide en dos partes: componente general y componente singular. Al final de este artículo se especifica que "a los efectos de lo previsto en este real decreto, se considerarán retribuciones complementarias de carácter general el complemento de destino y el componente general del complemento específico", dejando fuera el componente singular.

Este componente excluido está destinado a "retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad".

"La UFP considera inaceptable que, año tras año, los policías vean recortadas sus pagas extraordinarias mediante interpretaciones restrictivas de la normativa, apoyadas en disposiciones reglamentarias que no pueden contradecir lo establecido por una ley de rango superior", critica la UFP.

Por todo ello, desde la Unión Federal de Policías continúan defendiendo este derecho utilizando todas las vías legales "para garantizar que ningún policía vea mermadas sus retribuciones y para poner fin a una situación que consideramos injusta, irregular y jurídicamente insostenible".