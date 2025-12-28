Sin daños personales en Valencia, tras dos mensajes de alerta a la población por las fuertes lluvias

El episodio de lluvias que afecta a buena parte de la Comunidad Valenciana, con especial incidencia al sur de la provincia de Valencia, está ocasionando problemas en la red de transportes, desalojos preventivos y cortes en la red de metro, pero por el momento sin causar daños personales, ha informado este domingo el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Tras presidir la segunda de las reuniones de la comisión de seguimiento de este episodio de lluvias en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, Valderrama ha reseñado que se han superado los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas que preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varios puntos del sur de Valencia.

Ha destacado que se están vigilando cauces y barrancos durante toda la jornada y que se han enviado dos mensajes de alerta a la población, el primero alrededor de las 15:30 horas al litoral sur de la provincia, mientras estaba vigente la alerta naranja, y posteriormente, a las 17:44, a toda la población de la provincia.

"Cuando se ha elevado a rojo el aviso de Aemet en el litoral sur de Valencia se ha enviado un Es_Alert a esa zona, pero las lluvias han sido constantes, no solo en el litoral sur, y ante la previsión del incremento de la movilidad se ha decidido enviar un segundo mensaje a toda la provincia para recomendar que se evitasen desplazamientos y que la población se alejase de barrancos y ríos", ha explicado Valderrama.

La situación en las carreteras es de 11 cortadas al tráfico e incidencias en otras 13, todas de la red secundaria, debido básicamente a inundaciones y desprendimientos.

La línea de metro 1 está cortada en Godella y la 2 entre Paterna y Llíria.

Además, siete personas han quedado atrapadas en cuatro vehículos en el barranco de l'Horteta, en Torrent, pero todas ellas han sido evacuadas por los bomberos del Consorcio Provincial.

Siguen desalojados de forma preventiva 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) y ya han regresado a sus domicilios los de Benferri, en Alicante, que habían abandonado sus viviendas esta mañana también por precaución, ha concluido el conseller.