Cuba se benefició del rescate de Plus Ultra mientras el enlace de ZP fue clave en la operación

La aerolínea Plus Ultra, inmersa en una causa penal por emplear presuntamente su estructura societaria para blanquear dinero procedente del contrabando de oro y subvenciones públicas del régimen chavista para la compra de alimentos, operativa en la que habrían utilizado los 53 millones de euros concedidos en marzo de 2021 por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, vuelve a ser hoy noticia en los medios de comunicación.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

En esta causa penal están siendo investigados, y fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con medidas, su presidente, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli; y un asesor, el empresario Julio Martínez Martínez, íntimo amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantuvo una reunión en El Pardo tres días antes de ser detenido en una zona sin cobertura y con el que se comunicaba con teléfonos prepago desechables.

Según desvela El Confidencial, la inyección de 53 millones de euros concedida con fondos españoles ha "insuflado oxígeno al régimen castrista, que ha convertido la aerolínea en su compañía de cabecera ante el declive de Cubana de Aviación y la venezolana Conviasa".

De este modo, y de forma indirecta, los 53 millones de euros han beneficiado al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que no sólo ha utilizado un avión de Plus Ultra para "visitar al menos seis países" sino que ha utilizado la aerolínea rescatada "para sortear su galopante declive y las sanciones de Estados Unidos", permitiendo a Díaz-Canel asistir a las cumbres internacionales y mantener la actividad turística en la isla. Sin Plus Ultra la situación de Cuba en este sector, ya de por sí dramática, sería aún catastrófica, quedando completamente fuera del mercado turístico.

Cabe destacar que, según la información de El Confidencial, no está claro que La Habana esté asumiendo el coste del uso del Airbus 330-200 de Plus Ultra (el más utilizado por Díaz-Canel), ni está documentada la relación de la aerolínea con Cuba en ningún concurso público, relación sobre la que Plus Ultra no se ha pronunciado.

El enlace de Plus Ultra con ZP, clave en el rescate

La pieza financiera clave en el rescate de Plus Ultra que impidió que quedase fuera del mismo fue un préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido en diciembre de 2017 por Panacorp. El crédito, a una empresa que nunca había tenido beneficios, le permitió esquivar la causa legal de disolución y poder optar al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Como desvela hoy Vozpopuli, el enlace de Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero es precisamente quien está tras el banco panameño clave en el rescate de la aerolínea.

Se trata del empresario Camilo Ibrahim Issa, magnate venezolano que junto a su familia controló accionarialmente hasta al menos mayo de 2021 al banco panameño Panacorp Casa de Valores.

Ibrahim recurrió a la intermediación del expresidente del Gobierno Zapatero "para poder acceder a la Embajada española en Caracas, en fechas entre 2018 y 2019, tras haber sido vetado anteriormente por filtrar grabaciones críticas con el régimen".