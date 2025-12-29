Los mismos partidos que se escandalizan por el desalojo de 400 inmigrantes subsaharianos de un instituto abandonado de Badalona fueron los que pusieron el grito en el cielo cuando una compañía de teatro formada por mujeres inmigrantes de origen latinoamericano denunció el pasado verano la discriminación lingüística en Cataluña.

Tras el escándalo, el pasado mes de julio, la sala de teatro que acogía a esta compañía, denominada "Teatro sin papeles", y la propia compañía fueron objeto del señalamiento independentista. El teatro perdió todas las subvenciones públicas que recibía, entre ellas una por no llegar a un mínimo de obras en catalán. Ahora, el boicot instado por el separatismo ha acabado por forzar el cierre de la sala llamada "Periferia Cimarronas", un pequeño local en el barrio barcelonés de Sants considerado el primer "teatro negro" de España por contar en su programación con obras escritas, dirigidas y representadas por artistas de origen africano y latinoamericano.

En una carta abierta, la dirección de la sala, que ejerce la actriz Silvia Albert Sopale, explica que "este año tuvimos que devolver la subvención de programación por no alcanzar el mínimo de funciones en catalán. Ya hemos asumido que nunca volveremos a solicitarla. La gente migra, la gente racializada, aunque pueda usar el catalán en su día a día, no lo utiliza para comunicar sus emociones, sus pensamientos íntimos, su necesidad. Y de eso trata el teatro: de hablar desde el corazón, en la lengua que te dicta el cuerpo".

Después se cortó el grifo de la consejería de Igualdad y Feminismos, que en 2024 había otorgado 50.000 euros para el sostenimiento del teatro. Después, fue el Ministerio de Cultura quien denegó la subvención. Y en paralelo, el señalamiento separatista contra "Teatro sin papeles", una compañía que tuvo el arrojo de denunciar la discriminación lingüística en un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, que sigue los dictados lingüísticos impuestos por el nacionalismo.

El acto municipal tenía como objeto mostrar los resultados del Observatorio de las Discriminaciones de la capital catalana, un informe anual que muestra, según la concejal socialista Maria Eugènia Gay, que el racismo sigue como principal motivo de discriminación.

"Parla català!!!"

En ese contexto, las componentes de "Teatro sin papeles", mujeres originarias de Hispanoamérica salieron a escena con un fragmento de la obra que representaban en estos momentos en el "Periferia Cimarronas" y que hace alusión a la discriminación lingüística y a la obsesión separatista por imponer el catalán por encima de cualquier consideración.

"¿Pero qué es más importante, mi salud o que hable catalán?" se pregunta una de las actrices mientras el resto grita "Parla català!!!" tras advertir a la mujer de que "deberías aprender el catalán". Este guion enojó al independentismo, que acusó al Ayuntamiento de Barcelona de haber patrocinado un "escarnio" contra el catalán y los derechos de los catalanohablantes.