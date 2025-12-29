La juez de la DANA autoriza a Feijóo a comparecer como testigo por videoconferencia

La juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha accedido a la petición que había hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar de forma telemática como testigo el próximo 9 de enero.

Asimismo, la juez pide que se comunique "nuevamente" al líder del PP "la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación" entre él y el entonces presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, aquel 29 de octubre de 2024.

Así lo ha notificado la instructora de Catarroja en un auto hecho público este lunes, en el que se señala que Feijóo podrá testificar desde su despacho en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, Feijóo ha asegurado durante su balance del año que ha enviado a la juez que investiga la dana los WhatsApp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó a Mazón si se los reclama.

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la juez me lo solicita, no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

"Yo no soy Sánchez", ha dicho aludiendo a las actitudes de escasa colaboración con la Justicia que el presidente del Gobierno ha tenido cuando se le ha requerido información al respecto de los casos que afectan a su entorno más cercano: "Por supuesto, mi colaboración con la juez es al 100%". "Yo no me voy a callar cuando la juez me haga cualquier pregunta", ha sentenciado.

Feijóo ha criticado que el Gobierno pida su dimisión --la solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz-- por este asunto. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la juez? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la juez me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".