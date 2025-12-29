Paralizado el ingreso en prisión del exalcalde socialista de Linares hasta que Sánchez decida su indulto

La Audiencia de Jaén ha paralizado la entrada en prisión del exalcalde socialista de Linares Juan Fernández hasta que el Consejo de Ministros debata su propuesta de indulto, que ha sido pedida por el exlíder del PSOE linarense.

Fernández fue condenado como autor de un delito de malversación de caudales públicos en el año 2023 por un jurado popular –por cinco votos a cuatro—; algo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si bien este acabó rebajando la condena a tres años de cárcel y siete de inhabilitación completa. Después, el Tribunal Supremo rechazó un segundo recurso por parte del acusado, por lo que ordenó la ejecución de la sentencia.

Aun así, este ha realizado una petición de indulto que debe debatir el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y que, según Fernández, ha sido avalada por al menos 4.000 firmas de vecinos y simpatizantes del exalcalde. Por ello, la Audiencia de Jaén ha paralizado su entrada en prisión mediante un auto, cuya información ha adelantado Europa Press y ha confirmado Libertad Digital, hasta que se produzca ese debate, marcando, eso sí, una fecha límite: el 30 de agosto de 2026.

La Audiencia reconoce que solo en circunstancias excepcionales se puede acudir a la suspensión de la ejecución de la sentencia firme, pero el auto se escuda en las "razones de prudencia y proporcionalidad" que debe regir en el poder judicial considerando que procede estimar la petición hasta que se discuta el indulto. Si este no se discute antes de septiembre del próximo año, entonces Fernández se verá abocado a su entrada en prisión sin perjuicio de que se pueda aprobar el indulto posteriormente y que la condena quede suspendida.

En este sentido, quedará en manos del Ejecutivo socialista la entrada o no del que fuera uno de los pesos pesados del PSOE en Jaén, que, según la sentencia, se apropió para su propio beneficio, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo Socialista, de una cantidad mensual de 1.700 euros, en metálico a cuenta de sus labores como portavoz de la formación. Fernández emitía cheques bancarios al portador con cargo a dos cuentas del grupo, que se nutrían de la dotación económica recibida del Ayuntamiento. Los sobresueldos de Fernández alcanzaron un total de 125.377 euros.

Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a esta medida, ya que asevera que Fernández "no es merecedor de tal beneficio"; algo de lo que pretende informar mediante un informe al Consejo de Ministros para que debata en consecuencia con los hechos el indulto.

El PSOE se personó al inicio del caso contra Fernández acusándolo de una apropiación indebida que posteriormente quedaría certificada y asegurando que no existía ningún tipo de acuerdo por parte del exalcalde de Linares con el partido por el cual este estuviese autorizado a desviar fondos del grupo municipal ilícitamente hacia su persona. Sin embargo, los socialistas retiraron la acusación poco antes del juicio, por lo que se entiende que el PSOE podría ahora ponerse de parte de Fernández y votar a favor de su indulto en el Consejo de Ministros.