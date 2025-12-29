Menú
Segunda víctima mortal por el temporal en Andalucía: localizado el cuerpo del motorista de Íllora

Un grupo de voluntarios ha encontrado el cuerpo del joven a las 2:30 horas, debajo de un tronco. El temporal ha dejado ya dos muertos en Andalucía.

Libertad Digital
Labores de búsqueda de un joven que con su moto ha sido arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo. | EFE

La búsqueda del joven motorista Adrián, desaparecido desde el domingo tras ser arrastrado por las aguas en Íllora, ha terminado de la peor manera. Un grupo de voluntarios ha encontrado su cuerpo sin vida esta madrugada, alrededor de las 2:30 horas, debajo de un tronco y a unos tres kilómetros río abajo del lugar donde ocurrió el accidente, cerca de la pedanía de Obéilar.

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo y ha procedido al levantamiento del cadáver sobre las 3:45 horas, con la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Granada.

Según informa el diario Ideal, Adrián, vecino de Zújar (pedanía de Pinos Puente), circulaba el domingo por la mañana en moto junto a un amigo por el arroyo de la Cañada, un paraje entre Puerto Lope e Íllora. El fuerte temporal había elevado notablemente el nivel del agua y, al intentar cruzarlo, la corriente lo arrastró. Su compañero dio inmediatamente la voz de alarma.

Desde ese momento se desplegó un amplio operativo: bomberos del parque Norte de Granada, con su equipo especializado en ríos, efectivos del GREIM, helicóptero de la unidad aérea y drones del equipo Pegaso. Durante todo el domingo se peinaron los laterales y el punto exacto de la desaparición, pero la llegada de la noche obligó a suspender las labores hasta el lunes.

Mientras tanto, los vecinos de la zona se organizaron a través de grupos de WhatsApp para realizar batidas esta mañana. Finalmente, han sido ellos quienes, en una muestra de solidaridad, han localizado el cuerpo antes de que se reanudara el dispositivo oficial. Las búsquedas vecinales han sido desactivadas tras el triste hallazgo.

Dos muertos por el temporal en Andalucía

Con este último hallazgo, el temporal de lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía este fin de semana ha dejado ya dos muertos, uno en Íllora y otro en Alhaurín el Grande, municipio malagueño donde sigue desaparecida otra persona y cuyas tareas de búsqueda continúan por parte de los operativos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su cariño y afecto a los familiares de las víctimas en su perfil de la red social X.

