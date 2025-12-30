Caso David Sánchez: lo que le espera al hermano del presidente y al ya aforado Gallardo en 2026

El año 2026 será un curso judicial en el que el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrentará a juicio. Entre aquellos que serán juzgados se encuentran su hermano, David Sánchez, y el exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo.

Este último supuestamente utilizó su papel como presidente de la Diputación de Badajoz para colocar al hermano del secretario general del PSOE como director de la Oficina de Artes Escénicas, un nuevo cargo en el que David Azagra –como se llama artísticamente— habría estado cobrando sin trabajar. Por ello, a ambos se les imputan un delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias.

Este caso ya se encaminaba a juicio tras cerrar el proceso de instrucción la juez Beatriz Biedma e iba a celebrarse en la Audiencia Provincial de Badajoz entre el 28 de mayo y el 4 de junio del próximo año. Sin embargo, Gallardo ha decidido quedarse su acta de diputado autonómico –alegando no querer fallar a los extremeños— a pesar de haber dimitido como secretario general del PSOE de Extremadura después de su descalabro electoral del pasado 21 de diciembre.

Por ello, Gallardo sí que estará aforado finalmente cuando se celebre el juicio; por lo que este se tendría que celebrar en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), siendo este tribunal el que elija una nueva fecha para el juicio. Se espera así que el máximo tribunal autonómico se pronuncie en los próximos meses y elija una fecha parecida a la anterior, si bien se entiende que se trata de un caso completamente excepcional, ya que no hay precedentes de la concurrencia a unas elecciones de un candidato ya procesado.

No es la primera vez que Gallardo intenta hacer valer su condición de aforado: el que fuera presidente de la Diputación intentó aforarse al ser procesado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. Gallardo dejó su cargo al frente de este organismo para entrar en la Asamblea. Para ello, tuvo que dejar su acta la diputada autonómica socialista María de la Cruz Rodríguez Vegazo. Posteriormente, los otros cuatro dirigentes socialistas que se encontraban por encima de Gallardo en las listas del PSOE –Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández— renunciaron ante notario a su derecho al acta. Todo esto sucedió en un mismo día.

Aun así, Biedma entendió como un fraude de ley este intento de aforamiento y pidió al TSJE que se pronunciase al respecto. Este tribunal dio la razón a Biedma, por lo que el caso volvió a manos de la juez instructora y, por ende, de la audiencia provincial. Sin embargo, al haber concurrido a unas nuevas elecciones provocadas por el adelanto electoral y haber sido elegido diputado –si bien sus listas han sufrido una caída de los 28 a los 18 diputados electos—, Gallardo vuelve a disfrutar del aforamiento.

¿Sabrá ya David dónde está su oficina?

Aunque se desconoce cuál será la estrategia que ambos adopten durante el juicio, en sus distintas comparecencias durante el proceso de instrucción, tanto David Sánchez como Gallardo han negado que este fuese contratado por ser el hermano del líder de los socialistas. De hecho, durante la campaña electoral, Gallardo ha definido al hermano del presidente del Gobierno como "un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha".

En todo caso, David Sánchez ha dejado varias frases icónicas y argumentos inconexos en sede judicial con respecto a su nombramiento. En su primera declaración, al ser preguntado por la función de su oficina, respondió dubitativo: "Pues es la oficina que se encarga de... no sé, de las artes escénicas". Además, David Azagra aseguró que no recuerda ni cuánto duró la entrevista en la que lo contrataron, ni lo que le preguntaron, ni supo situar físicamente la oficina en la que supuestamente trabajaba. En otras declaraciones matizó que esta no tenía un lugar físico, sino que utilizaban distintas instalaciones públicas.

También declaró posteriormente en calidad de testigo otra de las personas que concurrieron al cargo: le dijeron que la plaza "estaba dada" y ni siquiera le hicieron preguntas sobre su carrera.