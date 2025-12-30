JUCIL estalla contra Pilar Alegría tras el alud de Panticosa: "Qué poca vergüenza"

Lo que iba a ser una jornada festiva en el Pirineo aragonés se convirtió ayer en un día trágico. Tres personas perdieron la vida cuando participaban en una excursión de esquí de fondo en una zona próxima al pico Tablado, junto al balneario de Panticosa. Aunque tenían experiencia en la montaña, se vieron sorprendidos por una avalancha de nieve, ante la que parte del grupo -eran seis en total- no pudieron hacer nada.

Alertados por los supervivientes del alud, los servicios de emergencia activaron de inmediato un dispositivo de rescate compuesto por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, una unidad aérea y facultativos del 061, que en poco tiempo se presentaron en el lugar de los hechos. Los agentes del Instituto Armado rescataron a los supervivientes, trasladaron a una herida al hospital y localizaron los cuerpos de los fallecidos.

Entre las reacciones políticas que trajo consigo esta tragedia se encontraba la de Pilar Alegría. La que ha sido hasta hace poco portavoz del Gobierno y ministra de Educación se encuentra ahora en plena precampaña electoral recorriendo todos los puntos de la comunidad de Aragón para intentar evitar un resultado tan desastroso como el conseguido por su partido en Extremadura hace sólo unas semanas.

"Con motivo del suceso ocurrido en Panticosa en el día de hoy, cancelo mi agenda de precampaña y me desplazaré hasta allí. Quiero enviar todo mi cariño a las familias de los afectados por el alud y mi reconocimiento a los servicios de rescate y emergencias. Mucha precaución estos días en la montaña", dijo Pilar Alegría en un mensaje a través de la red social X.

Una reacción que no ha gustado a todos en el seno de la Guardia Civil. La asociación profesional Justicia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo del Instituto Armado hasta el pasado mes de octubre, cuando se llevó un sonoro varapalo en las elecciones internas, ha respondido con contundencia a la que fuera ministra portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Nos vemos en la obligación de contestarle… Qué poca vergüenza, señora Alegría. Su partido -y usted- votaron contra reconocer la profesión de riesgo de guardias civiles y policías nacionales. En España y en Europa, han sido en más de 25 ocasiones. El reconocimiento, mejor sobre el papel. Las palabras se las lleva el viento. Y para rematar, hasta un compañero suyo en el Senado dijo hace nada que "tenían que ganárselo". Como si no se lo ganarán ya cada día", han expresado en la red social X.