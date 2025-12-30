La Generalidad se autoexculpa de la peste porcina con un informe que niega que el virus saliera de sus laboratorios

El consejero de Agricultura de la Generalidad, Òscar Ordeig, ha presentado este martes un informe en el que se afirma que el virus de la peste porcina africana (PPA) detectado ya en 29 jabalíes no coincide con los virus que se manejan en el Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès, en cuyos alrededores han aparecido los cadáveres de estos animales salvajes.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

Ordeig se basa en un informe realizado por el Institut de Recerca (Investigación) en Biomedicina (IRB) de la propia Generalidad y la Universidad de Barcelona. Los resultados del informe han sido detallados por la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y el profesor del IRB Toni Gabaldón, encargado de la secuenciación del virus.

El consejero Ordeig ha reconocido, no obstante, que aún faltan los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, el de referencia de la PPA, así como los de la investigación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, que practicaron un registro de varias horas en el laboratorio de la Generalidad sospechoso el pasado 18 de diciembre. Por tanto, ha pedido "prudencia".

Según ha explicado Cristina Massot, el laboratorio de la Generalidad ha ofrecido 19 muestras, de las que se han secuenciado 17 porque las otras dos son de muestras congeladas hace cinco años y que no se están utilizando.

Por su parte, el profesor Gabaldón ha señalado que el virus hallado en los jabalíes muertos es "de una nueva variante no registrada" que presenta "diversas mutaciones y la pérdida de una parte importante del genoma que la hace menos virulenta" y, en consecuencia, "menos mortífera".

La versión de Illa

En su primera comparecencia para hablar de la crisis desatada en el sector porcino, llevada a cabo un día antes del registro policial, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, afirmó que "con los datos que conocemos hoy, es mi obligación dirigirme a esta Cámara: hoy nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de los laboratorios o centros que trabajan con este virus. A fecha de hoy, ésta es la información de la que disponemos".

También señaló que en otros casos de peste porcina africana en Europa no se ha llegado a determinar de manera exacta el origen del brote, afirmación que se sustenta ahora en el informe del Institut de Recerca (Investigación) en Biomedicina de la Generalidad.