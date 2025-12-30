Muere a los 79 años Francisco Fernández Marugán, mano derecha de Alfonso Guerra

Francisco Fernández Marugán, una de las figuras clave del PSOE en las últimas décadas, ha fallecido a los 79 años. Economista de formación y natural de Cáceres, su trayectoria política abarcó casi tres décadas como diputado en el Congreso, donde ocupó escaño desde 1982 hasta 2011 durante 8 legislaturas.

Militante socialista desde 1974, fue una figura destacada del sector guerrista y miembro de la Ejecutiva del partido desde 1984. Asumió temporalmente las finanzas del PSOE en un momento delicado, en plena investigación judicial del caso Filesa. Participó en la redacción de leyes clave como la de financiación de partidos y la ley de huelga.

En 2017 pasó a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, responsabilidad que mantuvo hasta 2021, año en que fue sustituido por Ángel Gabilondo. Fue también miembro del Consejo de Administración de RTVE.

Compañeros de partido y representantes institucionales han lamentado su fallecimiento en redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descrito a Marugán como un "socialista de convicciones firmes" y "un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía. Hizo país, hizo partido".

Emiliano García-Page ha destacado su honestidad y compromiso social, mientras que Eduardo Madina lo ha recordado como "uno de los mejores diputados" con los que compartió escaño.