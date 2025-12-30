Plus Ultra multiplicó por seis sus aviones operativos después del rescate de la SEPI

La aerolínea venezolana Plus Ultra ha pasado de uno a seis aviones operativos desde que recibió el rescate de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.
Entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el anuncio del rescate asegurando que se trataba de una aerolínea estratégica para España. Sin embargo, en 2021, Plus Ultra solo representaba el 0,03% y contaba con un único avión operativo. Al borde de la quiebra, podría decirse que el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de la cartera de Montero, cambió su suerte.
A día de hoy, según consta en su propia página web, la aerolínea cuenta con seis aeronaves Airbus: cuatro aeronaves del modelo A330 200 y dos del modelo A330 203. Entre todos ellos, Plus Ultra tiene a su servicio 1.787 asientos comerciales, de los cuales 150 son clase business y los 1.631 restantes son asientos "pitch", es decir, clase económica.
Con estas seis aeronaves, la aerolínea conecta Madrid con grandes enclaves latinoamericanos: Lima, Caracas, Bogotá, Cartagena y Malabo. Además, ofrece vuelos que unen la canaria isla de Tenerife con la capital venezolana del Régimen del narcodictador Nicolás Maduro.
No es de extrañar que la aerolínea celebre este "proceso de expansión", según lo definen en sus propias notas de prensa; ya que en estos momentos se encuentra iniciando trámites para establecer una nueva ruta de vuelo a Buenos Aires en 2026. Además, la aerolínea ha batido todos sus récords de facturación en el presente año 2025: hasta octubre –nueve meses de los que ya se disponen los datos— su facturación aumentó en un 19% con respecto al año anterior.
Según varias declaraciones que ha realizado en los últimos años el presidente de la empresa, Julio Martínez Sola, la aerolínea tiene previsto seguir aumentando su flota y su negocio. Martínez Sola fue detenido el pasado 12 de diciembre por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la investigación del rescate. El arresto se produjo días después de que Martínez Sola se reuniera con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado a Venezuela y pieza clave para conseguir el rescate.