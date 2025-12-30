Menú
Plus Ultra multiplicó por seis sus aviones operativos después del rescate de la SEPI

La compañía ha batido este año su récord de facturación y planea seguir aumentando su flota para realizar más conexiones internacionales.

La aerolínea venezolana Plus Ultra ha pasado de uno a seis aviones operativos desde que recibió el rescate de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Entonces, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó el anuncio del rescate asegurando que se trataba de una aerolínea estratégica para España. Sin embargo, en 2021, Plus Ultra solo representaba el 0,03% y contaba con un único avión operativo. Al borde de la quiebra, podría decirse que el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de la cartera de Montero, cambió su suerte.

A día de hoy, según consta en su propia página web, la aerolínea cuenta con seis aeronaves Airbus: cuatro aeronaves del modelo A330 200 y dos del modelo A330 203. Entre todos ellos, Plus Ultra tiene a su servicio 1.787 asientos comerciales, de los cuales 150 son clase business y los 1.631 restantes son asientos "pitch", es decir, clase económica.

Con estas seis aeronaves, la aerolínea conecta Madrid con grandes enclaves latinoamericanos: Lima, Caracas, Bogotá, Cartagena y Malabo. Además, ofrece vuelos que unen la canaria isla de Tenerife con la capital venezolana del Régimen del narcodictador Nicolás Maduro.

No es de extrañar que la aerolínea celebre este "proceso de expansión", según lo definen en sus propias notas de prensa; ya que en estos momentos se encuentra iniciando trámites para establecer una nueva ruta de vuelo a Buenos Aires en 2026. Además, la aerolínea ha batido todos sus récords de facturación en el presente año 2025: hasta octubre –nueve meses de los que ya se disponen los datos— su facturación aumentó en un 19% con respecto al año anterior.

Según varias declaraciones que ha realizado en los últimos años el presidente de la empresa, Julio Martínez Sola, la aerolínea tiene previsto seguir aumentando su flota y su negocio. Martínez Sola fue detenido el pasado 12 de diciembre por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la investigación del rescate. El arresto se produjo días después de que Martínez Sola se reuniera con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado a Venezuela y pieza clave para conseguir el rescate.

