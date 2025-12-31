El Gobierno desoye las advertencias de EEUU y Europa y anuncia un nuevo contrato de Huawei con Adif

Mucho se ha escrito durante este año sobre las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con China y sobre los contratos firmados con Huawei, sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario y el papel de lobby de la consultora de Pepe Blanco, e incluso sobre el viaje realizado por Salvador Illa, con una polémica visita a la sede de la empresa.

Todo ello ha encendido las alarmas, tanto de la Comisión Europea como de EEUU, que el pasado mes de julio advirtió al Gobierno de que estudiaba revisar los acuerdos de inteligencia bilateral por el riesgo de que la información sensible española termine en manos del Gobierno de China después de que España adjudicase un contrato a Huawei para gestionar sus escuchas judiciales y policiales. Incluso advirtieron por carta al Ejecutivo español de "jugar con fuego" al permitir que una empresa vinculada al Partido Comunista Chino tenga acceso a los sistemas de intercepción telefónica de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

De hecho EEUU acabó sacando a España de los intercambios de inteligencia tras un informe de la CIA que alertaba de las prácticas de Huawei y por considerar desleal al Gobierno de Pedro Sánchez.

Más recientemente, en noviembre, la Comisión Europea, ha amenazado a España por el contrato de Interior con Huawei, por ser un "proveedor de alto riesgo", según se dio a conocer en respuesta a una pregunta escrita remitida por la secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat.

Nuevo contrato con Huawei

Este miércoles el diario ABC desvela que, aprovechando la Nochebuena, quizás para pasar desapercibido, y haciendo oídos sordos a las reiteradas llamadas de atención tanto europeas como norteamericanas que hemos detallado más arriba, el Gobierno ha firmado un nuevo contrato con Huawei.

En este caso se trata de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una licitación de Adif para el suministro del gigante chino para su red de datos por un importe de 484.000 euros por dos años. Aunque fuentes oficiales de Adif han asegurado a ABC que no se conectarán a internet, el listado de equipos a adquirir incluye rúteres y switches, por lo que existe un riesgo claro de fuga de datos a nada que en algún punto la red interna se conecte a internet, según han informado expertos en ciberseguridad.

Adif justifica la adquisición de estos materiales de Huawei en que son "necesarios e imprescindibles para el buen funcionamiento de la red de datos en las labores de mantenimiento que requieran la sustitución de estos elementos". Aunque la licitación que plantea Adif es abierta, por lo que en teoría puede presentarse cualquier proveedor, la empresa china tiene las de ganar ya que el material que hay que comprar es de fabricación suya.

Además, la operación se ha realizado con opacidad, ocultando el anuncio de la licitación al Congreso, al producirse menos de dos semanas después "de que el Gobierno maniobrara a última hora para no explicar a Congreso y Senado las medidas implementadas para garantizar a sus socios internacionales, y especialmente a la OTAN, que en España 'no existen interferencias externas que comprometan la seguridad compartida y la confianza en los canales de intercambio de inteligencia', en alusión a China y Rusia", como explica ABC.