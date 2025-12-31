Menú
El partido de Orriols adelanta al de Puigdemont en intención de voto en las municipales en Barcelona

(Barcelona)
Aliança Catalana entraría en el Ayuntamiento de la capital catalana por delante de Junts, PP, Vox y CUP, según el último barómetro municipal.
Silvia Orriols, durante la manifestación de la Diada. | Cordon Press/Jordi Boixareu/ZUMA Press Wire

Se confirma el descenso general de Junts per Catalunya, el partido heredero de Convergència y que pilota desde Waterloo el expresidente de la Generalidad golpista Carles Puigdemont. Según los datos del último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona, Aliança Catalana supera en intención de voto a Junts e irrumpiría en el consistorio condal como cuarta fuerza política, por delante de Junts, PP, Vox y la CUP.

Según la encuesta, 803 entrevistas telefónicas realizadas entre el 18 y 25 de noviembre, el PSC ganaría las elecciones con el 12,1% de los votos, dos décimas más que los resultados obtenidos en las municipales de 2023. ERC adelanta a Barcelona en Común y se sitúa como segunda fuerza con un 7,8% de los votos. El partido de Colau, que presentará a Gerardo Pisarello como candidato tras descartar a Bob Pop, pasaría al tercer lugar, con el 6,9% de los votos. A continuación, Aliança Catalana obtendría el 3,9%, cinco décimas más que Junts, con el 3,4%. Siguen el PP, con el 2,4%; la CUP, con el 2,3% y Vox, con el 2,1%.

Descalabro de Junts

El descalabro de Junts en Barcelona es particularmente acusado, toda vez que en las municipales de 2023, Xavier Trias logró el 13,5% de los votos, siendo Junts la primera fuerza. Los comunes también caen de manera notable, al pasar del 11,9% al 6,9%. PP y Vox también retroceden en relación al 2023. El PP obtuvo entonces el 5,5% frente al 2,4% que le otorga el sondeo. Y Vox pasa del 3,4% al 2,1%, lo que podría comprometer su presencia en el pleno barcelonés.

Vivienda e inseguridad

En cuanto a los problemas percibidos por los ciudadanos, el acceso a la vivienda es el primero de ellos. Así lo anotan el 32,8% de los encuestados. Siguen la inseguridad (25,2%) y a gran distancia la limpieza (6,8%), los "problemas asociados a la inmigración" (6%), el turismo (4,1%) y el tráfico (2,9%).

