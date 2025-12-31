El PSOE deja al descubierto la mayor mentira de Leire Díez en sede judicial

El Partido Socialista ha entregado al juez que investiga el caso cloacas del PSOE un documento en el reconoce haber pagado 15.612,04 euros a la fontanera socialista Leire Díez; algo que ella había negado en sede judicial.

"Absolutamente no", respondía Díez al ser preguntada por su abogada ante el juez Arturo Zamarriego sobre si esta había "percibido alguna cantidad directa o indirecta del PSOE" como pago por sus funciones. Esta afirmación ahora ha quedado desmentida, precisamente, por el pagador.

Según un escrito entregado por el PSOE a petición del magistrado instructor de la causa enmarcado en una providencia de 46 páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Díez no habría tenido relación laboral ni cargo orgánico en el partido; pero habría cobrado más de 15.000 euros en el año 2017.

"María Leire Diez Castro, no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido Concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio", asegura el escrito remitido por el Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía de la CEF PSOE.

Sin embargo, los socialistas reconocen que consta en sus archivos pagos a la fontanera socialista en el año 2017: "Consta según la documentación de que disponemos que en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando, por ello, la cantidad total de 15.612,04 euros brutos en ese ejercicio".

De esta forma, el PSOE evidencia que pagó a la entonces militante socialista por sus labores "como periodista". Si bien Leire Díez, que dice ser periodista de investigación, no ha publicado ni firmado ningún artículo o libro enmarcado en este ámbito.

La fontanera también mintió en el Senado, donde aseguró haber cobrado de un cargo orgánico del PSOE, pero en el año 2008 cuando ejercía como responsable de redes sociales de los socialistas cántabros y no en 2017. Asimismo, aserguó que, posteriormente, fue concejal del municipio cántabro Vega de Pas entre los años 2011 y 2014; jefa de comunicación de la empresa pública ENUSA; y en un cargo en Correos en los años 2022 y 2023 al que accedió, según dijo, "por méritos" propios y no por enchufe.

Aun así, en ningún caso reconoció haber cobrado directamente de la estructura del PSOE; algo que ha quedado demostrado mediante el informe remitido por la formación a petición del titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Cabe recordar que Díez puede mentir en sede judicial por su condición de investigada, ya que esta se encuentra imputada por haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias y cochecho al intentar sobornar a fiscales y mandos policiales para que dejasen de investigar al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Podría acabar en manos de la Fiscalía

Por el contrario, la ley sí que castiga mentir en la comisión de investigación tanto si es del Congreso como si es del Senado. Si los senadores consideran que Leire faltó a la verdad en la comisión Koldo, podrían elevar un escrito a la mesa de la Cámara y que esta lo ponga en conocimiento de la Fiscalía para que estudie si corresponden iniciar la investigación contra esta persona. Hasta el momento, no ha trascendido que Fiscalía haya abierto diligencias contra ninguna de las personas que haya pasado por la comisión de investigación del Senado.

El escrito del PSOE también certifica sus lazos de los exsecretarios de Organización de su partido Santos Cerdán y José Luis Ábalos; y con el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Los dos primeros cesaron de militancia al estallar su implicación en supuestos casos de corrupción –Ábalos siguió manteniendo el acta de diputado—; mientras que Hernando jamás ha cesado de militancia desde 1995, ni si quiera cuando ejercía como lobbista y asesoraba a la empresa china Huawei.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com