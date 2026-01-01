Los españoles se refugian en la familia ante la deriva del país: el 61% ve el año "nefasto"

El 61% de la población considera que el año que termina ha sido nefasto para los intereses nacionales, una percepción negativa que contrasta con la valoración de su situación personal. El informe Predictions 2026, elaborado por la firma Ipsos, pone de manifiesto el pesimismo de la sociedad española respecto a la gestión y el rumbo del país, aunque mantiene cierto optimismo de cara al futuro.

Entre las principales preocupaciones que asolan a los ciudadanos destaca, muy por encima de nuestros vecinos europeos, la presión demográfica. El 79% de los españoles vaticina que la llegada de inmigrantes aumentará considerablemente durante el próximo año, situando a España como la nación más inquieta por este fenómeno de los 33 países analizados en el estudio global.

Los nuevos puestos de trabajo

En el plano económico y laboral, la irrupción tecnológica no se percibe como una oportunidad de desarrollo, sino como una amenaza directa para el trabajador. Dos tercios de la población temen que la inteligencia artificial destruya puestos de trabajo, frente a una minoría que confía en su capacidad para generar nuevas oportunidades laborales.

Una amplia mayoría, el 73%, da por hecho que sufriremos más fenómenos meteorológicos extremos, una cifra solo superada por Irlanda y Francia.

Pese al sombrío panorama nacional, el refugio sigue estando en el hogar. El 55% salva su año en el ámbito familiar y personal, y casi un 70% mira con esperanza al 2026 para los suyos.