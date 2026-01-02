Alberto Núñez Feijóo ha mandado al juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la DANA los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El popular ha enviado un acta notarial con el contenido de las comunicaciones y a la que ha tenido acceso Europa Press. Se trata de una decena de whatsapps en los que el presidente del PP se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave".

Así, a las 19.59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio". En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando".

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la juez los whatsapps que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo --prevista para el 9 de enero-- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la juez ha accedido.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSOE en la Comunidad Valenciana por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

Otra acta notarial

Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otro acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente de la Comunidad Valenciana el día 29 de octubre de 2024. "Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera", han añadido fuentes del partido.

Según el PP, ante "la total desinformación" del Gobierno de Sánchez al inicio de la DANA, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para "conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía". Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

En el acta notarial, a la que ha tenido acceso Europa Press, Feijóo asegura que remite a la jueza "todas las comunicaciones" enviadas a Mazón el 29 de octubre y que "complementan el conjunto de mensajes recibidos" del expresidente de la Generalitat, dejando claro que "no ha sido borrado ninguno de los mensajes de ese chat".

Estos son los mensajes

Según recoge el documento, el primer mensaje se produjo a las 19.59 horas, tras conocer por los medios "el agravamiento de la situación en Valencia". En ese primer mensaje escribe: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

A las 20.26 horas manda otro mensaje: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio". A las 21.29 horas escribió: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, Amigos".

En otro whatsapp a las 21.45 horas responde con un "Bien". Y a esa misma hora, hay otro mensaje cuyo contenido es la incorporación de un 'contacto' en el que aparece la foto encuadrada en un círculo y la expresión "Pallete (J. María) Telefónica" y, a nivel inferior, la palabra mensaje, es decir, le hacía llegar a Mazón el contacto del presidente de la multinacional de telecomunicaciones.

A las 23.21 horas Feijóo escribe: "Dice. El Gobierno q os ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente". A las 23.23 horas pregunta a Mazón: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?". En otro mensaje a la misma hora pregunta: "Cuando se cree que acaba la dana?".

Un par de minutos después añade Feijóo: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". A las 23.27 horas escribe: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".