Judíos españoles denuncian un mapa de Cataluña que señala negocios y hasta colegios "sionistas"

Cataluña, cuyas autoridades la definen como "tierra de acogida", no lo es en el caso de los judíos. En Barcelona y otras ciudades de la región se suceden las muestras de rechazo contra los judíos y contra cualquier empresa, centro de enseñanza, comercio o entidad cultural o religiosa vinculada con la comunidad hebrea o Israel.

A nivel político, que no son bienvenidos lo han dejado claro tanto el alcalde de la capital, el socialista Jaume Collboni, como el también socialista presidente de la Generalidad, Salvador Illa, con graves acusaciones contra Israel y la difusión del bulo del genocidio.

La flotilla propagandística que partió de Barcelona con Ada Colau y Greta Thunberg al frente supuso un punto álgido en el antisemitismo que ha sido superado ahora por una iniciativa que digitaliza el señalamiento de empresas, comercios y las pocas sinagogas abiertas en Cataluña que antes se llevaba a cabo con pintura y sobre el terreno.

Se trata de un mapa con empresas, supermercados, tiendas, colegios, centros de culto y despachos que un grupo anónimo de "periodistas, académicos y estudiantes" considera que son judíos o que están vinculados con Israel.

"BarcelonaZ"

El mapa estaba alojado en una página francesa dedicada a las denuncias "colaborativas". El medio Enfoque judío es el que ha destapado la existencia de un mapa "que revive los fantasmas del pasado nazi". Este periódico explica que "el sitio ‘Barcelonaz', alojado en la plataforma francesa GoGoCarto, categoriza actualmente 152 negocios y entidades bajo el objetivo declarado de "comprender cómo (el sionismo) opera en nuestro territorio".

Enfoque judío detalla además que "un grupo desconocido, que se presenta como integrado por 'periodistas, profesores y estudiantes', ha lanzado un proyecto que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: un mapa de Cataluña que identifica a negocios judíos, empresas israelíes con intereses en España y compañías españolas o internacionales que operan en Israel".

El objetivo de la iniciativa es presentar "las múltiples ramas de la economía sionista", de modo que se señalan compañías tecnológicas, automovilísticas y bancarias, pero también inmobiliarias, empresas turísticas , de alimentación kosher o colegios.

Denuncia a la página francesa

Miembros de la comunidad judía española han denunciado el mapa en la web que lo alojaba hasta hace unas horas. Alegaban que el mapa instaba a la violencia y que evocaba poderosamente episodios como el de la Noche de los Cristales Rotos en la Alemania nazi.

Enfoque judío recoge la carta enviada a la web francesa y en la que se dice que "un proyecto de este tipo tiene claramente un carácter antisemita y discriminatorio, ya que pretende identificar y estigmatizar a una población sobre la base de su pertenencia religiosa, real o supuesta" y subraya que "un contenido así es contrario a la legislación francesa, en particular a los artículos 225-1 y 24 de la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa, que reprimen la incitación al odio o a la discriminación". Tras la denuncia, el mapa ya no es accesible en la web de GoGoCarto.