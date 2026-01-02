León XIV visitará España el próximo junio: Madrid, Barcelona y Santiago, destinos confirmados

Quince años después de la visita de Benedicto XVI a España —que tuvo lugar en agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud— nuestro país recibirá nuevamente la visita apostólica de un Sumo Pontífice.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el papa León XIV visitará España el próximo mes de junio, y hasta la fecha se prevé que su itinerario incluya Barcelona, en coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Antonio Gaudí, y Madrid, donde presidirá una solemne celebración eucarística multitudinaria (la última, celebrada por Benedicto XVI, congregó a más de un millón de personas). Y aunque el próximo Año Santo compostelano está previsto para 2027, el programa contempla también una visita a Santiago de Compostela, siguiendo la tradición de sus predecesores, san Juan Pablo II (1982 y 1989) y Benedicto XVI (2010).

La agenda definitiva de la visita permanece abierta y existe la posibilidad de incorporar otras ciudades españolas en torno a efemérides relevantes, como Toledo, cuya Catedral Primada celebra en 2026 su octavo centenario, o Salamanca, que conmemora el quinto centenario de la incorporación de Francisco de Vitoria a la Escuela de Salamanca. Asimismo, Ávila, Segovia y Úbeda (Jaén) son consideradas en virtud del tercer centenario de la canonización y el primer centenario de la proclamación de San Juan de la Cruz como Doctor de la Iglesia. De igual modo, se conmemora el jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo, santo vinculado a Mayorga (Valladolid) y a Perú, donde el Papa León XIV ejerció durante años su ministerio pastoral y donde Mogrovejo es patrón de los obispos de Latinoamérica.

Cabe señalar que no será la primera ocasión en que el actual Pontífice visite España: previamente, como superior general de la Orden de San Agustín, recorrió diversas ciudades incluyendo Madrid, el monasterio de Nuestra Señora de Gracia en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Málaga, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Palencia, León y Ávila, donde en septiembre de 2024, ya como cardenal y prefecto del Dicasterio para los Obispos, visitó la casa natal de Santa Teresa de Jesús, actualmente basílica de La Santa, donde dejó constancia de su presencia en el libro de firmas bajo la rúbrica: "Robert Cardinal Prevost, Vaticano".

Cabe recordar que el día de la misa de la proclamación de León XIV el 18 de mayo, Felipe VI le transmitió a León XIV que "esperaba verle pronto por España", una petición que también le hizo el alcalde de Madrid, el pasado 29 de diciembre, y que se hará realidad el próximo mes de junio.

Así fueron las visitas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI a España

San Juan Pablo II a su llegada a España en 1982

San Juan Pablo II fue el primer Papa en visitar España, que visitó en cinco ocasiones. La primera, del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982, bajo el lema "Testigos de Esperanza", le llevó 18 ciudades, entre ellas Madrid, Ávila, Salamanca, Toledo, Sevilla, Granada, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela, donde concluyó su periplo. En su segunda visita, el 10 de octubre de 1984, se desplazó únicamente a Zaragoza, donde dirigió un mensaje especial a las familias de misioneros en América antes de partir hacia República Dominicana y Puerto Rico. Su tercera visita, entre el 19 y el 21 de agosto de 1989, lo llevó a Santiago de Compostela, donde presidió la IV Jornada Mundial de la Juventud y realizó la tradicional peregrinación simbólica a la catedral. Posteriormente, viajó a Oviedo acompañado por el entonces príncipe de Asturias.

Su cuarto viaje, del 12 al 17 de junio de 1993, incluyó la clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional en Sevilla; visitas al santuario del Rocío, el Monasterio de la Rábida, Moguer, Palos de la Frontera y la consagración de la catedral de la Almudena en Madrid, donde canonizó a Enrique Ossó. En su quinto y último viaje, los días 3 y 4 de mayo de 2003, presidió un encuentro con jóvenes y canonizó a cinco santos españoles en Madrid.

Por su parte, Benedicto XVI realizó tres visitas apostólicas a España: la primera en Valencia, en 2006, para clausurar el V Encuentro Mundial de las Familias; la segunda en 2010, con etapas en Santiago de Compostela y Barcelona —donde consagró la Sagrada Familia—; y la tercera en agosto de 2011, para presidir los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, a la que acudieron más de un millón de jóvenes procedentes de 197 países.