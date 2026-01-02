El socialismo extremeño, sumido en una profunda crisis tras el descalabro electoral del pasado 21 de diciembre, suma ahora un nuevo escándalo que apunta directamente al corazón de Ferraz. Una concejal del PSOE en una localidad de Cáceres ha presentado una denuncia formal por presunto acoso laboral contra José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez.

Quintana, que actualmente pilota el partido como presidente de la Comisión Gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, es acusado de haber maniobrado en la sombra para forzar el despido de la denunciante de su puesto técnico en la sede regional de Mérida. Según el escrito remitido a los canales internos de Ferraz, Quintana habría recurrido a "amenazas telefónicas y difamaciones" para purgar a la edil, bajo el pretexto de que esta "estaba manchando su imagen".

La denuncia no solo describe un conflicto laboral, sino que retrata el crudo funcionamiento interno de la formación. La afectada asegura que, aunque la decisión formal del despido recaía sobre el ya dimitido Miguel Ángel Gallardo, el verdadero impulsor de la salida fue Quintana. La relación entre ambos viene de lejos: compartieron equipo en la Agrupación Local de Don Benito cuando Quintana fue reelegido secretario local en 2012, lo que convierte este enfrentamiento en una guerra fratricida dentro del núcleo duro del sanchismo en la región.

A través de sus redes sociales, la concejal ha roto el silencio con un mensaje desafiante que pone en jaque la jerarquía del partido: "Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera". Asimismo, ha instado a la organización a no tolerar el "abuso de poder" ni los "bulos propagados para dañar la imagen personal".

La dirección nacional del PSOE ya ha confirmado la recepción de la denuncia y el inicio de un proceso de investigación interna. Sin embargo, el caso supone un incendio político de difícil gestión para Pedro Sánchez, ya que Quintana no es un cuadro cualquiera: es el representante del Ejecutivo central en la comunidad y el encargado de tutelar la transición del partido en Extremadura tras perder la hegemonía regional.

Este nuevo frente judicial y ético llega en el peor momento para los socialistas extremeños, que intentan recomponerse de los resultados del 21-D mientras afloran acusaciones de comportamientos arbitrarios y persecución interna contra quienes no se alinean con las directrices de la cúpula.

Desmentido de Quintana

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha salido al paso de las graves imputaciones vertidas contra su persona este jueves. A través de un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, el dirigente socialista ha querido zanjar la polémica suscitada por los testimonios difundidos en plataformas digitales y recogidos por algunos medios de comunicación.

Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes.

No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso. — José Luis Quintana (@J_L_Quintana) January 1, 2026

"Quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo", ha aseverado Quintana. En su comunicado, el político ha hecho hincapié en que no ha existido ningún tipo de persecución y ha aclarado un punto clave para su defensa: esa persona "nunca ha dependido laboralmente" de él.

Quintana, que actualmente ejerce también como presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, responde así a las informaciones de cabeceras como El Mundo y ABC, que apuntaban a que habría sido denunciado a través de los canales internos del partido.