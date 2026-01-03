El expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán después de la intervención que ha realizado el Gobierno estadounidense de Donald Trump en Venezuela y que ha acabado con la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Zapatero ha hecho gala de su labor como "mediador" con el régimen venezolano, hasta el punto de que se ha negado a llamar dictador a Maduro y no ha condenado el golpe electoral que este dio en las últimas elecciones, cuyas actas fueron publicadas por la oposición democrática de Venezuela y que daban la victoria a Edmundo González.

Las últimas informaciones que vinculan a Zapatero con Venezuela se dan en torno a la vinculación entre este y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez. Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre por el rescate de su empresa durante la pandemia tan solo unos días después de que ambos se encontraran en un monte sin cobertura. Martínez tuvo que asegurar que no era "testaferro" de Zapatero, aunque Zapatero habría presionado al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –dependiente del Ministerio de Hacienda— rescatara a la aerolínea venezolana por ser "estratégica" para España. Plus Ultra representaba entonces el 0,03% de los vuelos españoles y tenía un único avión operativo; una flota que hoy ha multiplicado por seis.

Asimismo, el empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama declaró en calidad de investigado en la Audiencia Nacional que Zapatero presionó a la trama para que las mascarillas vendidas por Soluciones de Gestión fuesen transportadas por la aerolínea Plus Ultra en lugar de hacerlo mediante Air Europa.

Estas informaciones han trascendido después de que Libertad Digital desvelase, haciendo referencia a fuentes muy bien informadas de Washington, que la Administración Trump posee "pruebas sólidas" contra Zapatero y "otros miembros de gobiernos anteriores de España" que apuntan a la comisión de varios delitos en connivencia con la dictadura venezolana.

Estas pruebas habrían llegado después de que el ex peso pesado de la dictadura venezolana y supuesta persona de confianza para Zapatero, Hugo Armando Carvajal –conocido como el Pollo Carvajal—, se abriese a colaborar con la Justicia norteamericana. Carvajal denunciaba varias de las prácticas criminales de la narcodictadura venezolana, desde la relación directa con el narcotráfico, al espionaje y el uso de una herramienta informática para manipular elecciones.

Respecto a las últimas elecciones que Maduro manipuló en Venezuela, el presidente electo tuvo que abandonar el país previa amenaza de muerte del régimen. Su renuncia la firmó en la embajada española en Venezuela, donde se encontraban Zapatero y la vicepresidenta del Régimen venezolano, Delcy Rodríguez; que protagonizó el famoso Delcygate.

Por su parte, el exdirigente chavista Rafael Ramírez acusó al expresidente socialista del Gobierno de haber cobrado petrodólares venezolanos procedentes de PDVSA a cambio de blanquear internacionalmente el Régimen de Maduro. Una versión de la que el propio Ramírez se desdijo en el podcast La Radioteca de Dieter Brandau, del Grupo Libertad Digital.

Este mismo podcast revela la evidente relación que existe entre los petrodólares de PDVSA con el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la posición de Maduro, al que repudió cuando llegó a la Moncloa y al que ha ido acercando su postura. Este cambio de posición habría llegado de la mano de la aspiración de Sánchez a la Secretaría General de la Internacional Socialista. Sánchez sigue hoy día en ese puesto, probablemente gracias a la intervención de los petrodólares venezolanos.