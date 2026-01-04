Junqueras prepara la cita con Sánchez para desbloquear el cupo catalán y desautoriza a Rufián y Tardà

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará su año político reuniéndose con el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, el golpista indultado sobre el que aún pesa una condena de inhabilitación por malversación. La cita tendrá lugar el próximo jueves, 8 de enero y en ella se abordarán asuntos como el concierto catalán, la recaudación por parte de la Generalidad del IRPF y otras cesiones socialistas a cambio de las investiduras de Sánchez y de Salvador Illa.

Así lo ha detallado el propio Junqueras en una entrevista en El Periódico de Catalunya en la que también ha manifestado que "estamos cerca" del acuerdo para la financiación singular de Cataluña según definición socialista, el concierto o cupo catalán según ERC.

"El objetivo fundamental es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF. Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria", ha detallado el dirigente separatista.

Junqueras ha explicado que para que haya acuerdo se tiene que garantizar la ordinalidad "en todos los ámbitos posibles. La sociedad catalana merece mucho más de lo que tiene. Faltan recursos para la educación, para la sanidad, para las familias, para todos los servicios sociales y para las infraestructuras". Y en alusión a Junts ha añadido que "lo que resulta sorprendente es que esto solo le preocupe a ERC y que no estén todos acompañándonos en este camino, que nos hayan dejado solos".

Pero el modelo de financiación no es la única promesa que tendrá que cumplir Pedro Sánchez si quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado. Junqueras señala que "para que sea posible una negociación presupuestaria tiene que haber un acuerdo en el modelo de financiación y se tiene que desbloquear la capacidad de recaudación del IRPF".

"Quizá los casos del PSOE no son tantos como los del PP"

Preguntado sobre las posibilidades de Sánchez de agotar la legislatura a pesar de los escándalos de corrupción y acoso sexual, Junqueras responde: "La alternativa es el PP y Vox. No parece la mejor. Ahora bien, el PSOE tiene que decidir si quiere hacer todo lo posible para seguir gobernando o no. Y si quiere, lo que tiene que hacer es limpiar la corrupción y limpiar los casos de acoso sexual. Lo que no tiene ningún sentido es que pasen los años y las décadas y el PSOE siempre tenga casos de corrupción. Quizá en el PSOE los casos no son tantos como en el PP y quizá no son tan graves, pero no debería permitirse. ¿Qué le sugerimos? Pues que hable con las fuerzas de tradición democrática, busque soluciones y demuestre que quiere acabar con la corrupción y los casos de acoso sexual".

Desautoriza a Rufián y Tardá

En cuanto al proyecto de Gabriel Rufián de liderar un "frente popular" de todos los partidos de extrema izquierda de cara a las próximas generales, Junqueras no duda en desautorizar en términos muy contundentes al jefe de filas de su partido en el Congreso: "Lo que tiene sentido en las europeas, porque la circunscripción es única, tiene menos sentido en unas elecciones en las que hay 50 circunscripciones. En todo caso, dos reflexiones. Una: si alguien tiene alguna propuesta, la puede llevar a los órganos del partido. Y dos: la ciudadanía no espera de nosotros que nos pongamos a hablar de cómo hacemos una candidatura y nos repartimos unas sillas o puestos en una lista. Lo que espera de nosotros es que afrontemos el tema de la vivienda y el tema del transporte público".

Joan Tardà, el antecesor de Rufián como portavoz republicano en Madrid, es el principal propagandista del "frente popular". Las palabras de Junqueras también van contra el veterano dirigente, líder de la facción más izquierdista y menos identitaria de la formación separatista.