Sánchez aprovecha la captura de Maduro para decir que no se va por su "responsabilidad global"

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a intentar sacar rédito de la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer, puestos a disposición judicial en Nueva York, estaba cantado.

Ni 24 horas ha tardado en enviar una carta a los militantes en la que, con el impacto de la noticia todavía reciente, se erige en líder del mundo "progresista", defensor de la legalidad internacional, frente al "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional".

Sin hacer autocrítica, el presidente del Gobierno trata de insuflar ánimo a lo que percibe, con razón, como una militancia alicaída. Se supone que por los casos de corrupción que cercan al partido, al Gobierno, y al propio Sánchez, los de acoso sexual y, además, por los catastróficos resultados de las recientes elecciones en Extremadura del pasado 21 de diciembre.

En tono profesoral, les dice que "en España, algunos progresistas han comprado esta narrativa —del retroceso del progreso y el avance de la ultraderecha— y se han entregado a la nostalgia y la derrota", lo que llevaría a pensar que "deberíamos tirar la toalla".

Pero aquí están Sánchez y su Manual de resistencia: "Yo he escuchado sus argumentos. Los he estudiado. Y los respeto, aunque no los comparto. Es más, los rechazo plenamente. Y lo hago no porque niegue la realidad, sino porque estoy convencido de que el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando".

Sánchez vuelve a tirar del manido argumentario de los ataques de "la coalición PP-Vox y sus cómplices" al Gobierno, aunque para ello rebasen "los límites de la verdad y la democracia". Y el no menos manido de cómo la internacional ultraderechista arrastra "a Europa a los recortes y la privatización del Estado del Bienestar, a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz y la implantación de la ley del más fuerte".

Y es ahí donde alude a la violación de la legalidad internacional en Venezuela, reitera su condena y se pone una medalla, recordando lo importante que es "contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos". Tan importante que no ha servido para nada y olvidando que en julio de 2024 no defendió la legalidad del resultado electoral y permitió con su silencio el pucherazo dado por Nicolás Maduro contra Edmundo González Urrutia.

A continuación la carta es un listado de los logros que, según Sánchez, ha conseguido su Gobierno, y que son los motivos por los que van a seguir adelante y culminar la legislatura con más energía si cabe. Todo un listado de autobombo económico, social, medioambiental... "Nuestro modelo funciona. De hecho, es admirado en muchos países del mundo", señala Sánchez.

Además, está "la responsabilidad global". "España —en realidad quiere decir él— se ha convertido en el mayor contrapeso que existe en Europa al avance de la internacional ultraderechista". Por si no ha quedado claro, reitera: "Más allá de nuestras fronteras, nuestro Gobierno progresista significa esperanza allí donde lo impensable ya es una triste realidad".

Por último está el deber moral: "Los progresistas tenemos el deber moral de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está en peligro".

En definitiva, y para que no quepa lugar a la duda, concluye Sánchez que "no renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas. No renunciaremos a culminar esta legislatura ni a seguir transformando España en la próxima". Y a los militantes les pide "convicción y cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando con un Gobierno progresista cuya acción le sienta bien a España". O sea, a España le renta Pedro Sánchez, como le gusta decir últimamente.