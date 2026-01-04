Tellado, sobre Zapatero: "Supongo que los últimos días están siendo difíciles para él, de lo que yo me alegro"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha celebrado la "gran noticia" del arresto de Nicolás Maduro en una espectacular operación estadounidense en Venezuela. En una entrevista en La Trinchera, de esRadio, ha afirmado que "el 3 de enero de 2026 es un día que queda para la historia".

Para Tellado, "es un momento de esperanza e ilusión y se abre una esperanza de un cambio en Venezuela que es el que todos queremos".

El dirigente popular se ha referido a la posición en que queda el PSOE y el Gobierno tras el terremoto en Venezuela y al futuro que aguarda al país: "Es un poco tarde para que Sánchez se pase al lado bueno de la historia", ha dicho Tellado sobre el presidente español.

También ha lamentado que en España, el PSOE prefiera "una dictadura de izquierdas que una democracia" gobernada por la derecha. "Tenemos que estar en contra de los sátrapas, de los tiranos. Que caiga un dictador tiene que ser un motivo de felicitación para cualquier demócrata y lamento que no estén ahí", ha dicho recordando que no reconocieron la victoria de Edmundo González.

El popular ha señalado que "se abre un tiempo para una transición que hay que ver cómo se pilota, pero yo quiero insistir en que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y si alguien tiene legitimidad moral para jugar un papel en el futuro de Venezuela es María Corina Machado".

"Basta ver la reacción de los socialistas de las últimas horas para ver donde estaban", ha dicho Tellado sobre la postura del Gobierno socialista. Además, ha comentado que "Igual Albares se cree que es el ministro de Exteriores, pero el verdadero ministro de Exteriores es el señor Zapatero" y ha asegurado que "la política exterior de España está condicionada por los intereses económicos de Zapatero y supongo que los últimos días están siendo difíciles para él, de lo que yo me alegro".

"Hace mucho tiempo que Sánchez no representa a este país", ha dicho Tellado sobre la respuesta del Gobierno a la operación, "representa los intereses de un político acorralado por sus problemas judiciales".

En cuanto al presidente estadounidense y el aluvión de críticas recibidas este sábado, ha recordado con rotundidad que "Donald Trump es el presidente legítimo de EEUU y como tal merece el respeto de todos" aunque haya "decisiones con las que estaremos de acuerdo y otras que podemos no compartir, pero desde el respeto a esa legitimidad de origen".

El popular ha dicho que "la actuación de ayer en Venezuela es algo que se recordará durante mucho tiempo y que debería hacer reflexionar a muchos" sobre la figura de Trump, "lo que no quita que otras decisiones que van en contra de los intereses de España como los aranceles no nos gusten".

"Volveremos con fuerza de las vacaciones para luchar contra este socialismo mangante que nos gobierna", ha concluido la entrevista Miguel Tellado.