Hallan muerto al etarra Apaolaza tras salir a hacer senderismo

Un dispositivo de búsqueda ha encontrado este lunes en Peñas de Aia (Guipúzcoa) el cuerpo sin vida del preso de la banda terrorista ETA Iban Apaolaza Sancho. El recluso disfrutaba del tercer grado penitenciario y había salido ayer a hacer senderismo por esta zona del término municipal de Oyarzun, según han confirmado fuentes del Gobierno Vasco.

Apaolaza estaba sujeto a control telemático con una pulsera de localización, beneficio penitenciario por el que no debía ir a dormir a prisión. Las fuentes han precisado que desconocen la causa del fallecimiento, pero que en cualquier caso se ha debido a circunstancias fortuitas.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, señaló en abril del pasado año, al denunciar nuevas concesiones de semilibertad a presos de ETA, que de las 18 progresiones de grado otorgadas por el Departamento de la socialista María Jesús San José, solo una había recaído "en un etarra no vinculado a la izquierda abertzale".

La organización explicaba que se trataba de Apaolaza, quien no figuraba en las listas de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat desde enero de 2020 y tampoco se encontraba "entre los presos de la disidencia".

La Audiencia Nacional le condenó en 2015 a 123 años de prisión por su participación en el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco el 21 de enero de 2000, el primer atentado mortal tras la ruptura de la tregua de 1998. La pena fue confirmada un año después por el Tribunal Supremo.

Iban Apaolaza, de 54 años, salió este domingo a realizar una ruta de senderismo por el parque natural de Peñas de Aia y su familia denunció su desaparición por la noche al no haber regresado a casa. Poco antes de la medianoche se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron recursos de la Ertzaintza y servicios de emergencias. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 10:00 horas.

La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cadáver obligó a la intervención del helicóptero de la Policía autonómica, que lo rescató para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián.