Marlaska condecora a más comisarios jubilados afines y aboca a una nueva batalla judicial con los sindicatos policiales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica al autorizar nuevas condecoraciones pensionadas a siete comisarios jubilados. La decisión, adoptada por la Dirección General de la Policía Nacional, reactiva un conflicto enquistado con los sindicatos policiales, que denuncian un uso político de las medallas y un desprecio al mérito operativo de los agentes que patrullan las calles a diario en España.

Entre los condecorados con la Cruz de Plata al Mérito Policial figuran varios comisarios principales retirados, todos ellos tendrían una estrecha vinculación a la cúpula actual del Ministerio del Interior. La lista incluye a Agustín Alonso-Carrizo López, Juan Carlos Castro Estévez, Florentino Marín Parra, Eugenio Pereiro Blanco, Javier Pérez Castillo, José Antonio Togores Guisasola y Tomás Vicente Riquelme.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha denunciado que estas cruces suponen "un abuso reiterado del sistema de recompensas", ya que Interior convierte la Orden al Mérito Policial en un premio de jubilación y advierte de irregularidades. "Estamos ante un uso clientelar, vergonzoso y completamente injustificado", ha manifestado su portavoz, Ibón Domínguez.

La polémica se ha agravado con la creación de un segundo periodo anual de entrega de medallas, fijado en enero. JUPOL ha considerado que la medida no aumenta el número de condecoraciones ni mejora la transparencia, pero sí dispara el gasto público al duplicar actos protocolarios. A su juicio, responde a complejos institucionales frente a la Guardia Civil y no a necesidades reales del cuerpo policial nacional.

El sindicato de la Policía Nacional ha anunciado que volverá a los tribunales para impugnar estas concesiones, como ya ha hecho en ocasiones anteriores con resoluciones favorables. JUPOL ha reclamado asimismo una reforma urgente del reglamento de 1964, aprobado en época franquista, al que acusa de ser "un coladero para el amiguismo, la arbitrariedad y la politización de los méritos profesionales dentro del cuerpo policial".

Desde JUPOL han subrayado el contraste entre estos premios y la situación de la escala básica, con menos medallas, más agresiones y pérdida de poder adquisitivo. "No vamos a permitir que se siga manchando el prestigio del cuerpo", han advertido. El sindicato ha insistido en que defenderá un sistema justo y moderno que reconozca el riesgo real, no el cargo ni la cercanía política en la Policía Nacional.