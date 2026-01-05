Técnicos de Economía criticaron los rescates de Plus Ultra y Air Europa pero fueron desautorizados por orden política

Pedro Sánchez aseguró que los rescates de Air Europa y de Plus Ultra se tramitaron con total normalidad. A estas alturas parece obvio que hubo de todo menos normalidad: llamadas y citas con Begoña Gómez, presiones de Zapatero en el caso de Plus Ultra y de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama en el de Air Europa, relaciones con Venezuela en ambos casos…

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Pero, más allá de lo ya conocido, hubo discrepancias internas en el Ministerio de Economía con respecto a ambos rescates. Y es que técnicos del departamento que comandaba en aquellas fechas la ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño, alertaron de que los dos rescates salvaban a empresas con dificultades previas. Y ese no era el sentido de la reglamentación que reguló el fondo de rescates.

Voces discordantes en Economía

En el Ministerio de Economía hubo voces discordantes por los dos rescates. ¿El motivo? Que el rescate, por su normativa, se tenía que limitar a empresas que hubiesen entrado en problemas por el covid, no las que la arrastraran previamente, y que redundaran en beneficio de la economía española.

Y "hubo técnicos que dejaron claro que con Air Europa, inmersa en una operación de venta a un grupo extranjero, y con Plus Ultra, que arrastraba pérdidas de más de 13 millones en los cinco ejercicios previos, esos requisitos eran más que dudosos", señala una fuente interna conocedora de aquellas tramitaciones.

"Si una empresa está en venta a un grupo extranjero es complicado argumentar que el beneficio de la ayuda reduzca en la economía nacional", explica la misma fuente. Y "en el caso de Plus Ultra la cosa es más clamorosa: ¿Si estaba ya en pérdidas y hasta se había librado de una causa de disolución por un préstamo concedido por entidades con vinculación con Venezuela, cómo se puede justificar que fue el covid lo que la puso en problemas?, argumenta esta misma fuente.

Lo cierto es que ambos rescates fueron tramitados, uno con influencia de Rodríguez Zapatero, y el otro con presiones de toda la trama, más las visitas y llamadas del responsable final de la aerolínea, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

El caso Plus Ultra

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, con motivo del covid. Se pagó por medio del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron ya en aquel momento el hecho de que Plus Ultra reuniera los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña –tenía un solo avión y en alquiler–, con pocos vuelos –representaba el 0,03% de los vuelos nacionales– y que su viabilidad era más que dudosa.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede.

En el caso de Air Europa, ha sido el juez Peinado quien ha intentado abrir la investigación en diversas ocasiones y se ha encontrado con el freno de la Audiencia Provincial de Madrid pese a la evidencia de reuniones mantenidas, en plena fase de negociación del rescate, entre Hidalgo y Begoña Gómez y la existencia de llamadas para desbloquear el pago, todo ello con la presencia del propio Pedro Sánchez en la decisión final pese a la vinculación de su mujer.