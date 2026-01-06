El 6.703 se lleva el primer premio del Sorteo del Niño

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, celebrado este martes, ha puesto el broche final a las Navidades con un reparto muy repartido de premios y unas ventas que vuelven a confirmar la fortaleza de esta cita del calendario lotero. El primer premio ha recaído en el 6.703, dotado con dos millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros al décimo. El segundo premio ha sido para el 45.875, con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), mientras que el tercer premio ha correspondido al 32.615, agraciado con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo.

Reparto de premios menores

Según ha informado EFE, el sorteo ha dejado además premios menores repartidos por toda España. Dos terminaciones de cuatro cifras han sido premiadas con 3.500 euros a la serie (350 euros al décimo), las acabadas en 3682 y 1829. A ellas se suman catorce terminaciones de tres cifras, con 1.000 euros a la serie (100 euros al décimo), y cinco de dos cifras, con 400 euros a la serie (40 euros al décimo).

Más allá del reparto de premios, El Niño ha vuelto a confirmar su tirón entre los jugadores. La edición de 2026 se ha cerrado con una facturación provisional de 864,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,24% respecto al año anterior. El gasto medio por habitante se ha situado en 17,60 euros, una cifra que refleja el arraigo de este sorteo en todo el territorio nacional.

Ventas por comunidades

Por comunidades autónomas, Andalucía ha encabezado la facturación, con 128,1 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (122,9 millones) y la Comunidad de Madrid (alrededor de 116 millones). Cataluña, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de regiones con mayor volumen de juego. Precisamente Castilla y León ha sido la comunidad donde más han crecido las ventas, con un aumento del 7,32%, mientras que Canarias y la Comunidad Valenciana han registrado descensos del 2,20% y el 2,05%, respectivamente.

Desde Loterías y Apuestas del Estado destacan que estos datos evidencian la fidelidad de los jugadores y la vigencia de una tradición que cada 6 de enero vuelve a movilizar a muchos participantes. La empresa pública, que suma 263 años de historia, subraya además su vertiente social, con programas de apoyo a colectivos vulnerables, al deporte de base y femenino y a los deportistas olímpicos y paralímpicos, así como su compromiso con la cultura a través de iniciativas como el Premio Loterías de cortometrajes con temática social.