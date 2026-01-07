Ábalos solicita que declaren como testigos Grande-Marlaska, Torres y Armengol en el juicio de la trama Koldo

La defensa de José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de defensa, elaborado previamente a la renuncia del letrado Carlos Bautista esta mañana, en la que solicita una amplia batería de testigos. Entre ellos se encuentran Fernando Grande – Marlaska, ministro de interior; Francina Armengol, presidenta del Congreso y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En el documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se encuentran también requeridos como testigos Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos; Joseba García, hermano de Koldo García; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Mariano Moreno, el que fuera gerente del Partido Socialista; Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia o el empresario Claudio Rivas.

Ábalos pretende que Torres responda sobre el proceso de adquisición de mascarillas en la Comunidad autónoma de Canarias y que Armengol haga lo mismo con el proceso en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. Mientras que a Marlaska se le solicita información sobre la compra de material sanitario en el Ministerio del Interior.

Sobre este caso, desde el despacho de abogados defienden que la empresa Soluciones de Gestión, sociedad de Aldama, sólo contrató con Adif y Puertos del Estado para todo el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes "sin que conste, como afirma la acusación, la presunta influencia de nuestro representado en el ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, ni en el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, citada en el escrito de acusación. Tampoco en las administraciones territoriales de Canarias y Baleares, representadas por Ángel Víctor Torres Pérez y Francesca Armengol Socias".

De igual manera, la defensa de Ábalos solicita también un interrogatorio para Víctor de Aldama. El escrito del despacho de abogados Chabaneix critica duramente al empresario por su relato sobre el viaje a México en el que se atribuyó ser el organizador del viaje gracias a sus contactos en el país.

"Este es uno de los ejemplos de las exageraciones del coimputado tratando de atribuirse un carácter oficial e influencia sobre nuestro representado", señala el documento.

Renuncia de Carlos Bautista

El segundo abogado de Ábalos en la trama Koldo ha renunciado esta mañana a la defensa del ex ministro de Transporte y ha soliciado que se paralicen "los plazos procesales pendientes" para no "generar indefensión".

"Estimado José Luis: Por la presente te comunico mi renuncia a seguir ejerciendo tu defensa, rogando designes nuevo letrado", señala el escrito del letrado dirigido al que fuera ministro de Transporte. Según fuentes consultadas, el desencuentro entre Ábalos y su defensa no estaría relacionado con la estrategia judicial y podría tratarse de un aspecto económico.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envío a prisión el pasado 27 de noviembre a Ábalos y al que fuera su asesor en el ministerio de Transportes, Koldo García. Ante esta decisión el exministro presentó un recurso contra la decisión del magistrado y está previsto que el Tribunal Supremo lo analice el 15 de enero.

