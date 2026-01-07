Borja Sémper vuelve a la sede de Génova: "Encantados de tenerle otra vez con nosotros"

El pasado 14 de julio el político del Partido Popular, Borja Sémper, anunciaba que padecía un tumor cancerígeno que había sido detectado en un estadio primigenio y que, por lo tanto, la "expectativa médica" era "de curación".

No obstante, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido señaló tras el anuncio que no sabía si podría continuar con sus ruedas de prensa de los lunes o si tendría que atender a los periodistas en "lunes alternos". "Veremos en función de cómo va el tratamiento mi disponibilidad para seguir", indicó, antes de señalar que todo su esfuerzo iba a estar encaminado a curarse.

Después, los cambios físicos fueron haciendo mella en el político, que cada vez se fue dejando ver menos públicamente, centrándose en su curación.

Hoy su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido a sus seguidores en X con un mensaje lleno de optimismo, acompañado de cuatro fotos, en las que es evidente el buen aspecto de Borja Sémper, aunque aún no está 100% recuperado y será sometido a una operación en próximas fechas.

Chico nuevo en la oficina. Encantados de tener otra vez con nosotros a @bsemper. pic.twitter.com/BFSvVhv3Bt — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 7, 2026

"Chico nuevo en la oficina. Encantados de tener otra vez con nosotros a Borja Sémper", escribe Feijóo en la red social. Según ha podido saber Libertad Digital, su regreso es, de momento, puntual, ya que continuará con su recuperación en los próximos días. Podría regresar oficialmente en unas semanas. Ya se dejó ver en la sede del PP la noche electoral extremeña del 21 de diciembre.