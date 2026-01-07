El segundo abogado de Ábalos en la trama Koldo renuncia a su defensa

El abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista, ha renunciado a la defensa del ex ministro de Transporte y solicita que se paralicen "los plazos procesales pendientes" para no "generar indefensión".

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que el letrado explica que se ha comunicado con su cliente para informarle de esta decisión. "Que, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, renuncia a la defensa letrada de D. José Luis Ábalos Meco".

"Estimado José Luis: Por la presente te comunico mi renuncia a seguir ejerciendo tu defensa, rogando designes nuevo letrado", señala el escrito del letrado dirigido al que fuera ministro de Transporte. Según fuentes consultadas, el desencuentro entre Ábalos y su defensa no estaría relacionado con la estrategia judicial y podría tratarse de un aspecto económico.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envío a prisión el pasado 27 de noviembre a Ábalos y al que fuera su asesor en el ministerio de Transportes, Koldo García. Ante esta decisión el exministro presentó un recurso contra la decisión del magistrado y está previsto que el Tribunal Supremo lo analice el 15 de enero.

Bautista fue el fiscal a cargo del 'caso Faisán' en la Audiencia Nacional, en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA, y en el año 2024 se pasó al sector privado.

La elección de este abogado por parte de Ábalos se produjo la semana en la que el exministro de Transporte comunicó al Tribunal Supremo su decisión de renunciar al que era por entonces su abogado, José Aníbal Álvarez, y dos días antes de declarar como investigado nuevamente en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Ábalos argumentó que la ruptura de relaciones se debía a las "diferencias irreconducibles" que ambos mantenían.

