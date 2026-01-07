La Generalidad y ERC dan prácticamente por cerrado el cupo catalán que deben sellar este jueves Sánchez y Junqueras

Los equipos socialista y republicano tienen prácticamente cerrado el documento sobre la "financiación singular" al que está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, den su visto bueno en el encuentro que mantendrán este jueves en el Palacio de la Moncloa. Según el consejero de Presidencia de la Generalidad, Albert Dalmau, "estamos en la recta final", si bien ha reconocido que aún quedan algunos flecos. El portavoz de ERC, Isaac Albert ha coincidido con Dalmau y ha añadido que el pacto supondrá una inyección de 5.000 millones de euros más al año para la Generalidad catalana.

El optimismo preside las horas previas al simbólico encuentro en Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, quienes se verán por primera vez las caras en privado en un encuentro convocado para cerrar el acuerdo de financiación por el que ERC apoyó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad.

Ese pacto de investidura de Illa es imposible de cumplir sin el concurso del Gobierno y sin el visto bueno del Congreso. En el acuerdo de investidura quedaba fijado un modelo de financiación específico para Cataluña, una copia mejorada para los intereses separatistas de los modelos vasco y navarro. Sobre el papel, la cesión de las competencias en Hacienda debería estar lista para el próximo año, pero Illa retrasó el compromiso hasta 2028 alegando que la Agencia Tributaria de Cataluña todavía está en mantillas y carece aún de personal y medios.

Tortuoso camino legislativo

El pacto alcanzado entre socialistas y republicanos requiere de la modificación de tres leyes: la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común; y la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña. En el caso de la LOFCA, es imprescindible el voto a favor de la mayoría absoluta del Congreso. En los otros dos casos basta con una mayoría simple.

Al respecto del espinoso recorrido legislativo del cupo catalán, tanto el consejero Dalmau como el portavoz de ERC Albert han presionado a Junts para que apoye el acuerdo entre socialistas y republicanos. En una entrevista en TV3, el consejero Dalmau se ha preguntado si "cuando se pongan sobre la mesa más recursos para Cataluña se podrá contar con los partidos catalanes" en alusión a la formación que lidera Puigdemont. El republicano Albert, por su parte y en otra entrevista en Catalunya Ràdio, ha invitado a Junts a participar en el acuerdo a través de modificaciones al alza en los trámites parlamentarios.

En cuanto al principio de ordinalidad, tanto uno como otro han señalado que no está en discusión y que el pacto lo incluye. También han coincidido en afirmar que tendrá que ser la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien explique los detalles de la "financiación singular" para Cataluña. Según el portavoz de ERC, dicho acuerdo será suscrito este jueves por Sánchez y Junqueras "porque no se puede esperar más" y "porque estamos llegando claramente al final de las negociaciones".

La agenda de Junqueras con Sánchez

El propio Oriol Junqueras manifestó en una entrevista publicada por El Periódico de Catalunya el pasado domingo que "el objetivo fundamental (de su cita con Sánchez) es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF. Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria".

"Autoridad aeroportuaria catalana"

Precisamente sobre la gestión de los aeropuertos sitos en Cataluña, el consejero Dalmau, que ejerce de hombre de confianza de Salvador Illa, ha señalado que el Govern aprobará este mismo miércoles la creación de una "autoridad aeroportuaria" que según sus propias palabras "significa agrupar todas las competencias que el Estatut ya reconoce en Cataluña en materia de planificación estratégica en el ámbito aeroportuario y del seguimiento en el ámbito aeroportuario".