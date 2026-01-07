La UCO investiga 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez para crear la plataforma digital de su cátedra

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las 22 reuniones que mantuvo la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con miembros de la empresa Making Science y en las que en tres de ellas estuvo presente su asesora, Cristina Álvarez.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que Juan Carlos Peinado solicita trasladar a la UCO el escrito presentado por la compañía Making Science en el que se reflejan las reuniones mantenidas con la mujer de Pedro Sánchez.

En el documento de la compañía, al que también ha tenido acceso LD, se reflejan un total de 22 reuniones entre el 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. Además, en el escrito aparece reflejado que Cristina Álvarez acudió a tres reuniones en este período de tiempo, dos online y una en la sede de la empresa.

De esta manera, la compañía Making Science ha respondido a la solicitud de aportación de las agendas y las actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en relación al desarrollo de la Plataforma Digital albergada en transformatsc.org.

La empresa también especifica que en estas reuniones se trataban cuestiones técnicas y de seguimiento del proyecto. Además, añaden que "no se levantaba acta formal" y las agendas "se comunicaban por correo electrónico por parte de la Dirección".

De igual manera, la semana pasada Telefónica también aportó un pendrive al magistrado en el que se incluían correos electrónicos que "reflejan la existencia de reuniones y algunos puntos tratados", que guardarían relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva. En otra providencia Peinado solicitó también a la UCO la elaboración de un informe sobre los datos aportados.

Sobre las reuniones con Deloitte

El juez Peinado citó a declarar el 22 de diciembre a tres responsables de la consultora Deloitte. El responsable de Deloitte Juan Pedro Gravel reconoció en sede judicial que se produjeron reuniones periódicas con distinta frecuencia y que en algunas de estas reuniones estuvo presente Cristina Álvarez, según señalaron fuentes cercanas al caso a Libertad Digital.

Los responsables de Deloitte remarcaron que no tuvieron acceso al software y que entendían que era propiedad de la Universidad Complutense. Esto coincide con lo que manifestó la consultora en un escrito dirigido al juez Peinado en el que se desmarcaron del software de la UCM alegando que no participaron ni en su creación, ni en su mantenimiento.

El magistrado ha pedido reiteradamente las agendas de la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en La Moncloa, ya que considera la información que debe estar recogida en las mismas vital para comprobar si Álvarez estaba participando en los negocios privados de Begoña Gómez, incurriendo, si fuera así, en un posible delito de malversación de fondos públicos.

De hecho, el magistrado se vio obligado a reiterar esta petición a La Moncloa el pasado mes de noviembre advirtiendo de que, si las acusadas no facilitaban sus agendas podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia.

Ahora, mediante la petición de las agendas de las empresas con las que ambas se habrían reunido, Peinado pretende cotejar la información y conocer de primera mano si la asesora se encontraba trabajando para los negocios privados de Gómez siendo pagada con dinero del erario público español.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com