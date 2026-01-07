Los actos de apoyo a ETA y sus terroristas no cesan en País Vasco y Navarra: Covite registró 347 durante 2025

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha puesto cifras un año más a una realidad persistente en el País Vasco y Navarra como es la exaltación del terrorismo. En el año 2025 su Observatorio de la Radicalización registró 347 actos públicos de apoyo a ETA y a sus terroristas, una cifra que, aunque inferior a la del año anterior, confirma que la legitimación social de la banda sigue presente en calles, plazas y fiestas populares de estas dos regiones.

La asociación de víctimas ha subrayado que el descenso respecto al año 2024 –se registraron 421 actos de este tipo– no puede interpretarse como un cambio de tendencia real y ha recordado que estos actos no son aislados ni espontáneos, sino organizados y repetidos, y que contribuyen a mantener vivo el relato de ETA. A su juicio, la persistencia de este tipo de acciones evidencia una falta de voluntad política para erradicar la exaltación del terrorismo.

Por tercer año consecutivo no se han detectado actos de bienvenido o "ongi etorris" a terroristas que salen de prisión, un dato que Covite considera positivo pero insuficiente. La asociación ha advertido de que la desaparición de estos recibimientos ha sido sustituida por otras fórmulas de apoyo menos visibles pero igualmente graves, como manifestaciones, pintadas, pancartas o actos de homenaje a terroristas fallecidos.

La mayoría de los 347 actos contabilizados se concentraron nuevamente en el País Vasco, con especial incidencia en Vizcaya (141) y Guipúzcoa (129), aunque también se han contabilizado en Navarra (69), Álava (19), así como en otras provincias del territorio español que no han sido especificadas (10) y en el sur de Francia (6), sobre todo en el denominado País Vasco francés, que forma parte del departamento de Pirineos Atlánticos.

Respecto a la tipología de los actos, 161 fueron de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos; 116 fueron pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 23 de fiestas populares que se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos, como ha sucedido con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Navidad (Nochebuena y Nochevieja).

Así, hubo 39 homenajes públicos a etarras muertos; 5 fueron de homenajes en la vía pública a etarras que todavía están en prisión, en los que se coloca una foto del miembro de ETA en cuestión y se le baila un aurresku, un acto novedoso que COVITE ha observado en los últimos tres años en los que no ha habido 'ongi etorris' (2023, 2024 y 2025); y los 30 actos restantes se han encuadrado en la categoría de "Otros", ya que no han podido clasificarse en ninguna de las categorías anteriores.

Desde la asociación de víctimas se ha alertado de que esta normalización del discurso etarra tiene un impacto directo en la memoria y en la dignidad de quienes sufrieron el terrorismo. Covite ha denunciado que muchos de estos actos se producen sin consecuencias legales y con una preocupante tolerancia institucional, lo que refuerza la sensación de impunidad y abandono que sienten las víctimas del terrorismo.